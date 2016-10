In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Sotomo wollen wir wissen, wen Sie bei den Gesamterneuerungswahlen vom 23. Oktober in Regierung und Parlament des Kantons Basel-Stadt wählen wollen. Selbstverständlich dürfen auch all jene teilnehmen, die den Wahlzettel bereits ausgefüllt haben.

Mit der Wahlumfrage fühlen bz und «Tageswoche» dem Basler Stimm- und Wahlvolk den Puls.

Für die Repräsentativität garantiert Sotomo, ein Institut, das auch für das «SRF» Umfragen und Analysen erstellt hat.

Viel Zeit werden Sie nicht brauchen: Die Umfrage beschränkt sich auf die wichtigsten Fragen. Die Teilnahme ist natürlich vollständig anonym.

bz und «Tageswoche» werden die Ergebnisse dieser zweiten und letzten Umfragewelle am 14. Oktober publizieren.