Amerikanischer Whiskey hat den Ruf, des Cowboys erste Wahl zu sein. In Westernfilmen wird der «Bourbon» im Saloon oft in einem Schluck ausgetrunken. Das Wort Saloon kommt vom französischen «salon»; eine ironische Anspielung auf die Bezeichnung für das Wohnzimmer des Adels und Grossbürgertums.

Von einer schlichten Holzhütte bis zum noblen Hotel gab es den Saloon in allen Varianten. Üblich war ein Pferdepfahl und manchmal auch ein Stall mit Tränke für die entkräfteten Gäule. Die Waffen mussten beim Betreten des Saloons abgegeben werden. Zu gross war die Gefahr einer Schiesserei.

Der Saloon war erste Anlaufstelle für jene, die neu in der Stadt waren. Man informierte sich über das lokale Geschehen und machte Bekanntschaften. Und man trank Whiskey. Amerikanischer Whiskey wird mit -ey am Ende geschrieben. Der schottisch schreibt sich derweil ohne «e».

Mit dem Drang der Siedler, nach Westen zu ziehen, begann der Aufschwung des Bourbons. Die ersten Flaschenetiketten mit der Aufschrift «Bourbon» erschienen um das Jahr 1850. Vorher brannten die Siedler Gin und Rum. Kaum weg von der Ostküste, kamen sie allerdings nur mühevoll an die nötigen Rohstoffe heran. Sie wichen auf Grundprodukte aus, die dort wuchsen; und so kommt es, dass Mais der Haupt-Rohstoff des Bourbons ist.

Oft werden auch Gersten oder Roggen verwendet. Liegt der Hauptanteil beim Roggen statt beim Mais, nennt man das Destillat «Rye-Whiskey». Er wird trockener empfunden als der süssliche Bourbon.

Ein beliebter alkoholfreier Drink war der «Horse's Neck» Das ist der Name für Ginger Ale auf Eis, garniert mit einer Zitronenspirale. Die verdrehte Zitronenschale soll an einen Pferdehals erinnern. «A Horse's Neck with a Kick» nannte man die Zugabe von Bourbon. Manche Barkeeper mixten diesen Longdrink mit Weinbrand statt Bourbon, das nennt sich dann «Highball».

In den Dreissigerjahren kam der «Pferdehals» dank der Filmindustrie zu grosser Beliebtheit. Stars wie Fred Astaire, Martha Steward oder Alfred Hitchcock bauten den markanten Drink mit der Zitronenspirale in ihre Filme ein. Auch im Buch Octopussy von Ian Flemming gönnt sich 007 den erfrischenden «Highball». Bourbon-Ginger Ale war in aller Munde.

Rezept für «Horse’s Neck»:

1 Longdrinkglas voll mit Eis:

5cl Bourbon Whiskey

auffüllen mit Ginger Ale

Zitronenspirale