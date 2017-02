Der Rückgang der Zuwanderung von Asylsuchenden in die Schweiz hat in der Region Basel die Schliessung mehrerer Asylzentren zur Folge. Das erleichtert Bund, Kantonen und Gemeinden die Handhabung des Asylwesens. Rolf Rossi, Asylkoordinator des Kantons Baselland, sagt: «In den vergangenen 6 bis 12 Monaten gab es keine grossen Probleme zwischen Asylsuchenden und Bevölkerung.

Die anfänglichen Befürchtungen bei der Einrichtung eines Asylzentrums sind ganz normal, bestätigten sich aber bisher nicht.» Genauso tönt es aus der Stadt. Die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann bestätigt: «Die Situation ist derzeit ruhig.»

Keinerlei Beschwerden

Seit bald drei Monaten ist das Bundesasylzentrum (BAZ) auf dem Feldreben-Areal in Muttenz in Betrieb. Bis zur Eröffnung im vergangenen November gab es noch Befürchtungen über Ruhe und Sicherheit in der Umgebung. Doch bisher scheint alles ruhig und friedlich. Kathrin Schweizer, Vizepräsidentin der Gemeinde Muttenz und treibende Kraft der Begleitgruppe des BAZ Feldreben, ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: «Es läuft wirklich sehr gut in Muttenz.

Dass die Auslastung im BAZ deutlich unter der Kapazität liegt, macht alles einfacher.» Obwohl das BAZ eine Kapazität von 500 – notfalls sogar 900 – Plätzen aufweist, wohnen aktuell nur rund 100 Personen dort. Auch die Hotline für Anwohner wird nur wenig benutzt. Schweizer erklärt: «Meist wollen die Anrufer Auskünfte über die Organisation oder sie fragen, wie sie Kleider spenden können. Beschwerden gab es bisher keine. Aber die Anwohner sind froh, dass es diese Möglichkeit gibt.»