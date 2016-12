Es gibt nur eine Heimat für den FCB: Das Glaibasel

Der FC Basel kann mit einem Umzug alle seine Probleme lösen: Er muss nur zurück zu seinen Wurzeln.

Der FCB verliert Zuschauer. Die Erfolgsverwahrlosung soll gar nicht erst an dieser Stelle thematisiert werden. Vielmehr ist das ein perfekter Steilpass für eine Heimatdiskussion, eine ideale Vorlage für eine überfällige Forderung: Der FC Basel muss zurück an seine alte Stätte, an der Seppe Hügi noch von seinem Fenster aus Odermatt und Kollegen als «Scheiss-Millionarios» beschimpfen konnte.

Den Landhof.

Der Landhof stammt aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der die Schweizer Nationalmannschaft Deutschland noch mit 5:3 heimschickte (allerdings auch mal von England mit 0:9 gedemütigt wurde). In der sich die Spieler noch in einem Gartenhäuschen umziehen mussten, für das sogar Miete fällig war. In der die Stadionbetreiber noch von der Stadt gemahnt wurden, endlich ein WC zu bauen. In der die Buchhaltung des FCB einen Verlust von 46.85 Franken hinnehmen musste, weil nur 56 zahlende Zuschauer erschienen waren. Nirgendwo in der Schweiz wirkt die Fussballromantik stärker als an diesem Ort, den heute nicht mal mehr alle Stadtkinder kennen, weil er eingepfercht ist zwischen Wohnungen. Nirgendwo wirkt der heutige FCB ferner als hier, wo er 1893 sein erstes Spiel austrug, nur elf Tage nach der legendären Anzeige in der «National-Zeitung».

Der Landhof böte wohl keinen Platz für einen Fanshop mit FCB-Windeln, FCB-Wimpeln, FCB-Weihnachtsschmucksets. Der Wurststand müsste sich wohl auf Wurst konzentrieren, um der Nachfrage Herr zu werden – keine Pizza, kein Döner, kein Burger. Auf der Tribüne gäbe es keine Schalensitze, höchstens schales Bier. Und viele Zuschauer würden im Regen stehen gelassen. Doch damit würde immerhin dieser schönste aller Basler Unorte gerettet. Das älteste Stadion der Schweiz hätte endlich wieder einen Sinn. Und es würde sich sicher wieder ein Anwohner finden, der die Spieler von seinem Fenster aus anschreit.