Am Montag um vier geht es endlich los. Die Mitarbeiter der Polizei und des Tiefbauamts haben schon jetzt alle Hände voll zu tun. Weil Velo- und Mofaparkplätze in der Innenstadt und entlang der Cortège-Routen aufgehoben werden, müssen dort parkierte Zweiräder in den nächsten Tagen weggestellt werden. Die betroffenen Parkfelder seien mit speziellen Signaltafeln und Absperrband markiert, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit. Zusätzlich würden die Polizisten die Velos und Mofas mit entsprechenden Informationsblättern versehen. Alle Velos, die zu den angegebenen Zeiten nicht umparkiert wurden, schleppt die Polizei ab. Sie werden im «Zentralen Sicherstellungsort für Zweiradfahrzeuge» beim Zeughaus untergebracht. Dort können sie für 35 Franken abgeholt werden. Zusätzlich müssen die Besitzer 20 Franken Busse bezahlen.

Das Auto zu Hause lassen

Die Kantonspolizei rät in ihrer Medienmitteilung den Fasnächtlern und Besuchern, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Viele Parkplätze seinen nämlich während der «drey scheenschte Dääg» aufgehoben. Falsch parkierte Autos würden kostenpflichtig abgeschleppt.

Nicht nur die Polizisten legen schon vor dem Morgenstreich erste Sonderschichten ein: Auch die Mitarbeiter des Tiefbauamts müssen noch Einiges organisieren, bevor am Montag um vier Uhr die Lichter ausgehen.

Damit Fasnachtsbesucher nicht auf dumme Ideen kommen und Unfälle passieren, werden entlang der Cortège- und Gässle-Route alle Baustellen gesichert. Laut dem Tiefbauamt werden sie geräumt und mit einem stolperfreien Belag eingedeckt. Insgesamt hat das Tiefbauamt 27 entsprechende Massnahmen vorgeschrieben. Unter anderem wird auch die Erneuerung des Aeschengrabens während der Fasnacht unterbrochen.

Die Mitarbeiter des Tiefbauamts müssen auch die rund 200 Abfallkübel und Sitzbänke auf der Achse Aeschenplatz-Barfüsserplatz-Clarastrasse aus Sicherheitsgründen entfernen. Vermissen wird diese während der Fasnacht kaum jemand, an etlichen Standorten werden Container aufgestellt, wo Abfall entsorgt werden kann.

Auch die drei fixen Poller oben am Spalenberg werden – wie bereits im Vorjahr – für die Fasnacht demontiert. Die beiden beweglichen Poller der Anlage bleiben versenkt, um den freien Durchgang zu gewähren.

Alle Toiletten sind neu behindertengerecht

Während der Fasnacht wird das Tiefbauamt zudem öffentliche Toiletten an neun Standorten zur Verfügung stellen. Zum ersten Mal werden dieses Jahr auch die Standorte, die bisher keine behindertengerechten WCs boten, um solche Kabinen erweitert.

Die behindertengerechten Kabinen werden an den folgenden Standorten zu finden sein:

Wettsteinplatz (Theodorskirche und Theodorsgraben)

Claraplatz

Wettsteinbrücke (Grossbasler Seite)

Kunstmuseum (bei UBS)

Barfüsserkirche

Riehenstrasse

Kaserne

Münsterplatz

In den frühen Morgenstunden des Fastnachtsdienstags und –mittwochs sowie nach dem Ändstreich am Donnerstag werden rund 290 Personen die Stadt putzen. 30 Wischmaschinen sind im Einsatz, um die Strassen wieder räppli-frei zu machen.

In der Woche nach der Fasnacht werden die Sitzbänke und die Mülleimer wieder montiert, sodass sich jeder von den «drey scheenschte Dääg» erholen und den Abfall wieder in Kübel werfen kann. (poe/nla)