Überraschenderweise wurde gestern im Parlament dann der Kürzungsantrag von der SP wieder gestellt. «Der Zolli hat eine solide finanzielle Grundlage», sagte Grossrat Christian von Wartburg. «Wir sind der Auffassung, eine moderate Reduzierung des Staatsbeitrags ist richtig.»

«Fake Sparen»

Dagegen wehrten sich die bürgerlichen Parteien. «Wir haben das Sparpaket begrüsst, aber dies ist der falsche Ort zum Sparen», sagte Heiner Vischer (LDP). Die Regierung wurde stark kritisiert: «Mit ein bisschen politischem Gespür hätte man wissen müssen, dass dieser Vorschlag politisch aussichtslos ist», sagte FDP-Präsident Luca Urgese und sprach von «Fake Sparen»: «Von der BVB und dem Zolli werden Einsparungen ohne Leistungsabbau erwartet. Ich warte gespannt auf den Tag, an dem der Regierungsrat diesen Massstab an sich selber anwendet», so Urgese.



In die gleiche Kerbe hieb SVP-Fraktionspräsident Andreas Ungricht: «Die Regierung hat sich zum Sparen Alte, Kinder, Jugendliche, Behinderte und zum Schluss den Zolli herausgesucht, statt die Verwaltung und ihre Präventionskampagnen zu hinterfragen.» Da half es auch nichts, dass Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, die das Geschäft von ihrem Vorgänger Guy Morin geerbt hatte, darauf hinwies, dass es sich um einen rein finanzpolitischen Entscheid handle.



Nach langer Debatte beschloss das Parlament, die Subventionen auf dem bisherigen Stand von 1,45 Millionen Franken jährlich zu belassen. Damit hat das Parlament einen weiteren grossen Brocken aus dem Sparpaket der Regierung gestrichen. Von den ursprünglich geplanten 70 Millionen Franken hat der Grosse Rat bei total 13,5 Millionen sein Veto eingelegt.