Auf dem Centralbahnplatz musste jüngst eine Doppelkreuzung ersetzt werden, weil sie fast auseinanderfiel. Die Klybeckstrasse durften die Drämmli bis vor der Sanierung nur noch mit zehn Stundenkilometern befahren, weil die Sicherheit auf den Uralt-Gleisen nicht mehr gewährleistet war. Viele BVB-Schienen sind veraltet und einige werden es noch eine Weile sein. Die «Schweiz am Sonntag» berichtete im März 2016, dass der Nachholbedarf im Gleisbau erst im Jahr 2028 abgearbeitet sein wird.

Neuste Berechnungen zeigen nun aber: Das wird nicht reichen. Die BVB benötigen mehr Zeit. Der Erneuerungsstau wird sich erst 2030 aufgelöst haben. Das teilt BVB-Sprecher Benjamin Schmid auf Anfrage mit.

Kanton macht viel Geld locker

Um den Sollzustand zu erreichen, investieren BVB und Kanton viel Geld. Für gewöhnlich überweist der Kanton 17,5 Millionen Franken pro Jahr für den Erhalt der Gleise auf das BVB-Konto. In den nächsten Jahren wird es massiv mehr sein: Der Regierungsrat hat jüngst beschlossen, den BVB in den nächsten vier Jahren jeweils Darlehen von 30 Millionen zu gewähren. Insgesamt werden die BVB 143 Millionen in neue Gleise investieren. Schmid begründet den Anstieg damit, wie akut die Sanierungen sind: «Diese markant hohen Investitionen resultieren aus dem sehr hohen und dringenden Nachholbedarf.»

Die drängendsten Arbeiten wollen die BVB bis 2019 abgeschlossen haben. Bis 2030 soll der Nachholbedarf dann vollständig verschwinden. Auch während dieser zweiten Phase wird der Finanzbedarf höher sein als in ordentlichen Jahren: Die BVB rechnen mit Kosten von rund 25 Millionen pro Jahr. «Erst ab 2030 wird sich der Erhaltungsaufwand bei 15 bis 20 Millionen Franken pro Jahr nachhaltig einpendeln», sagt BVB-Sprecher Schmid. Rechnet man die ordentlichen Jahreskosten von 17,5 Millionen vom Gesamtaufwand bis 2030 ab, bleibt ein ausserordentlicher Aufwand von 140,5 Millionen Franken.

Vorerst ist die Finanzierung dank der Darlehen des Regierungsrats gesichert. Auch danach dürfte der Kanton die Kasse für die Gleissanierung öffnen, denn er tat es bisher mehrmals, wenn es darum ging, die angestauten Mängel zu beheben. 2012 sprach er erstmals einen dringlichen Nachtragskredit.

2014 folgte eine weitere Erhöhung der Ausgaben für den Erhalt der BVB-Infrastruktur.

BVB griffen nicht zu

Die Gleise verlotterten, während die Gelder bereitstanden, sie zu sanieren. Bloss: Die BVB griffen nicht zu. 2015 verbauten sie 12,5 Millionen, ein Jahr später 17 Millionen Franken. Das entspricht nicht einmal dem Betrag, den der Kanton den BVB ordentlich für den Erhalt der Infrastruktur zur Verfügung stellt. Dass im Bereich Infrastruktur etwas falsch lief, zeigt der Abgang des damaligen Infrastruktur-Chefs Michael Bont. Knall auf Fall verliess dieser das Unternehmen vor rund einem Jahr. Die BVB nannten keine Gründe dafür.

Ein Zusammenhang zu den versäumten Gleiserneuerungen scheint naheliegend. Denn ein Mitarbeiter des Kantons, der nicht namentlich genannt werden will, sagt: «Die Aufarbeitung des Erneuerungsstaus ging Bont durch die Lappen.» Diese Meinung teile man intern. Die BVB hätten schlicht zu wenige Bauaufträge vergeben. Das sei auch dem fehlenden Personal geschuldet gewesen. Auch aus den BVB tönt es: Bont hat seinen Job vernachlässigt.

Gegenüber der bz äussert sich Bont erstmals zu den Vorwürfen. Er weist sie zurück: Ein Erneuerungsstau bilde sich nicht innerhalb weniger Jahre. Die Versäumnisse seien ab Mitte der 1980er- Jahre und in den 90ern passiert. Bont war seit 2006 Leiter Infrastruktur. Den Nachholbedarf habe er im Zeitraum zwischen 2009 und 2012 erkannt und «systematisch aufzuarbeiten begonnen». Bei seinem Amtsantritt sei das noch kein Thema gewesen.

«Das braucht alles Zeit»

Laut Bont kann es durchaus sein, dass die BVB in den letzten Jahren die finanziellen Möglichkeiten zur Erneuerung der Gleise nicht ausgeschöpft haben. Den Grund sieht er im hohen Koordinationsaufwand. Die BVB müssten ihre Projekte mit Partnern wie IWB und Tiefbauamt planen. Auch auf politischer Ebene seien Bewilligungen nötig. «Das braucht alles Zeit», sagt Bont.

Wie viel Geld die BVB für den Erhalt ihrer Infrastruktur benötigen, ermitteln sie mit dem Simulationstool I-MWZ, das auch der Kanton verwendet. Dieses erstellt Prognosen auf Jahrzehnte hinaus. Die derzeit gültigen Zahlen stammen von einer Berechnung, welche die BVB dieses Jahr durchgeführt haben.