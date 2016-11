Monet und Klee rahmen das Jahr

Es ist in mehrfacher Hinsicht schlau von diesem Museum, die kommenden Ausstellungen zu einem etwas grösseren Teil als sonst aus den eigenen Beständen zu bestücken. Die eigenen Werke werden weiter aufgewertet. Und überdies kann das Haus möglicherweise ein wenig Zeit, Liefer- und Versicherungskosten sparen – wobei es 2017 handkehrum mehr Ausstellungen macht, insgesamt mehr Werke zeigen wird als üblich.

Am 22. Januar das Jahr eröffnen wird ebenfalls ein Beyeler- und Weltkunst-Klassiker par excellence: Claude Monet. Man wolle diesen häufig ausgestellten Künstler von einer überraschenden Seite zeigen, verspricht Kurator Ulf Küster. Im Zentrum stünden «Licht, Schatten und Reflexionen». Ist das nicht seit je ein Hauptthema des Impressionismus? Wir vertrauen darauf, dass die Kuratoren weder sich noch das Publikum langweilen wollen und tatsächlich Überraschendes im Altbekannten herausschälen werden. 50 Monet-Meisterwerke aus Museen weltweit werden gezeigt. Darunter gemäss Küster einige weniger bekannte Landschaften. Alle aus der Zeit vor den Seerosen.

Ebenfalls einen Vielgezeigten «in neuem Licht erscheinen lassen» will Kuratorin Anna Szech in der Paul-Klee-Ausstellung zum Ende des Jubiläumsjahres. Gleich nach Picasso besitze die Fondation am meisten Werke von Klee. Anhand dieser wolle sie einen selten untersuchten Aspekt betonen: die Abstraktion. Auch das klingt eher selbstverständlich. Doch die Retrospektive soll nachvollziehbar machen, wie der Künstler seine abstrakte Kunst entwickelte, wie er sich die damals revolutionäre Abkehr vom Gegenständlichen erarbeiten musste.

Zum ersten Mal nur Fotografie

Seit Jahren setzt die Fondation auf Publikumslieblinge, auf garantierte Kassenschlager. Stets auf qualitativ höchstem Niveau aufbereitet und ausgestellt. Stets erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Überwältigung an Bildkraft, an Ikonischem, an Glanz. Das alles in einem Gebäude und einer grünen Umgebung, die in ihrer Schönheit wie ein Kraftort wirkt.

Hier wird immer alles richtig gemacht; auf jeden Fall, was den Markt betrifft. Über 300 000 Besucher zieht die Fondation jährlich an. Was dagegen fehlt, ist der Mut zum Risiko, zum noch Unerprobten, weniger Bekannten, wirklich Überraschenden. Umso erfrischender, dass wenigstens zwei zeitgenössische Künstler neue Facetten ins Jubiläumsjahr bringen werden: der Fotograf Wolfgang Tillmans und der Meister des flüchtigen Kunstwerks, Tino Sehgal. Tillmans wird gar die erste reine Fotografie-Ausstellung in der Geschichte des Museums gewidmet. Wobei auch Tillmans seine Fotografie als Malerei verstehe, wie Ulf Küster beim Apéro erwähnt. Das Risiko ist in beiden Fällen klein: Tillmans und Sehgal sind bereits weltberühmt und mehrfach preisgekrönt.

Nicht zuletzt soll der Zürcher Hauptbahnhof bespielt werden, kündete Sam Keller an: «So spektakulär wie seit Christos Baumverhüllungen nicht mehr.» Wie genau – das ist eine Überraschung.

Die Fondation Beyeler wächst und wächst und wächst. Im gegenüberliegenden Iselin-Weber-Park soll bald ein Neubau entstehen. Eine Jury hat sich einstimmig für das Projekt des Pritzker-Preis-Trägers Peter Zumthor entschieden. Wie es aussieht, wird Anfang 2017 bekannt gegeben. Man darf davon ausgehen, dass das Beyeler wieder einmal alles richtig macht.