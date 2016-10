Die Vorteile für einen zweiten Wahlgang liegen tendenziell bei den Linken. Einerseits ist die Stimmbeteiligung bei zweiten Wahlgängen immer geringer. SP und Grüne können ihre Anhänger erfahrungsgemäss gut mobilisieren. Vor allem wenn vom bürgerlichen Viererticket alle Kandidaten ausser Nägelin den Sprung in die Regierung bereits geschafft haben sollten, könnte die Unterstützung für den SVP-Kandidaten zu bröckeln anfangen. Der Härtetest steht der neuen bürgerlichen Koalition aus CVP, FDP, LDP und SVP erst noch bevor. Dazu kommt: Ein allfälliger zweiter Wahlgang für SP-Regierungsrat Wessels würde für eine deutlich stärkere Mobilisierung bei der linken Wählerschaft sorgen, als wenn es «nur» noch um den Sitz der Grünen ginge.

Atomausstieg und Basler Wahl

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor: Am 27. November ist nicht nur ein allfälliger zweiter Wahlgang für die Basler Regierung angesetzt. Gleichzeitig ist auch nationaler Abstimmungstermin. Und zufälligerweise steht an diesem Tag genau eine Vorlage an: Die Atomausstiegsinitiative. Diese entscheidende Abstimmung über eine der Kernforderungen der Grünen Partei wird extrem stark mobilisieren. Die Terminkollision ist purer Zufall. Das Datum für einen zweiten Wahlgang war bereits lange klar, bevor der Bund die Abstimmung über den Atomausstieg ansetzte. Von der Konstellation dürfte vor allem Ackermann profitieren. Der Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk in Kaiseraugst war Mitte der 1970er Jahre das politische Erweckungserlebnis der damals 13-Jährigen. Sie sitzt auch im Präsidium des regionalen Komitees für die Atomausstiegsinitiative. «Das ist sicherlich ein Thema, das unsere Basis stark mobilisiert», sagt sie.

«Es ist auch durchaus vorstellbar, dass dadurch die Gegner mobilisiert werden», sagt Nägelin. «Die Initiative zeigt einmal mehr, wie wirtschaftsfeindlich die Grünen politisieren und so zahlreiche Arbeitsplätze vernichten.» Der SVP-Kandidat würde davon profitieren, wenn auch FDP-Mann Baschi Dürr in den zweiten Wahlgang müsste. Bisher ist Nägelin grossenteils im Verbund mit den weiteren bürgerlichen Kandidaten aufgetreten. Auch eine erneute Kandidatur der Grünliberalen Martina Bernasconi könnte Nägelin zugute kommen. «Dann gäbe es im zweiten Wahlgang plötzlich zwei Frauen, die grüne Politik machen», sagt er. Je nachdem, wie knapp das Rennen wird, könnte auch die Frage, ob der Rechtspopulist Eric Weber (Volksaktion) nochmals zu einem zweiten Wahlgang antreten wird, eine Rolle spielen.