Die Einwohner von Titterten tragen den Übernamen «Schnitz». Passend dazu spielt auch ein «Schnitz» den Reiseleiter auf dem Erlebnisweg Titterten, einer rund sechs Kilometer langen Route, die vom Flühgraben auf die Hohwacht führt. Für die Erlebnisse ist der «Schnitz» zuständig, der an acht verschiedenen Posten präsent ist. Zum Schluss wartet im wahrsten Sinn des Wortes der Höhepunkt: ein 14 Meter hoher Waldbeobachtungsturm. Der Erlebnisweg knüpft übrigens nahtlos an den Reigoldswiler Sagenweg an. Dieser Rundwanderweg mit Skulpturen und Infotafeln lässt Sie in die Sagen rund um die Ruine Rifenstein eintauchen. Apropos Ruine Rifenstein …

3. … alte Gemäuer erkunden