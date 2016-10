Unangemeldeter Besuch

Auch beim anderen grossen Restaurantführer, dem Guide Michelin, schneidet die Region Basel gut ab: Peter Knogl besitzt drei Sterne und damit als einer von drei Küchenchefs in der Schweiz das Maximum. Auch der «Schlüssel» wartet mit einem Stern auf, und das bereits seit dem Jahr 2000, als die Suters noch in der «Säge» in Flüh wirteten. 2014 siedelte das «Schlüssel»-Wirtepaar nach Oberwil über, übernahm die Räumlichkeiten des Vorgängerbetriebs «Viva».

Die Suters verfolgen ein äusserst puristisches Credo in der Küche: Es gibt genau ein Menü mit vier Gängen, dieses wechselt alle zwei bis drei Wochen. Es ist saisonal angepasst und die Zutaten stammen, wenn immer möglich, aus der Region. Den Testessern habe es bei ihren Besuchen gemundet, sagte Urs Heller, Chefredaktor der Schweizer Ausgabe des Gault Millau bei der Preisverleihung im Seehotel Sonne: «Wir waren alle begeistert. So dachten wir, jetzt rücken wir aber raus mit dem 18. Punkt.»

Die Suters erinnern sich an Hellers Besuch. Er sei alleine in Oberwil aufgetaucht. «Das war kurz nach den Sommerferien», sagt Felix Suter. «Er sass plötzlich im Garten. Da wurden wir schon etwas nervös.»

Vor rund vier Wochen erhielt das Schlüssel-Wirtepaar dann die Einladung zur Gault-Millau-Preisverleihung. «Da wussten wir», sagt Sandra Marugg Suter, «dass wir nicht allzu schlecht gekocht haben.»

Knogl: «Cigarman of the Year»

Gault Millau stattet den Betrieben mehrere Besuche ab. Die Testesser sind nicht angemeldet. Schweizweit waren 66 von ihnen für den neuen Restaurantführer unterwegs, geprüft wurden 820 Restaurants. Der Gault Millau 2017 ist erstmals in einem gelben Einband erschienen, zuvor war er rot. Eine Anweisung aus der Zentrale in Paris, sagte Heller – man wolle alle Länderguides vereinheitlichen.

Auch Peter Knogl durfte eine Auszeichnung entgegennehmen: Der Basler ist «The Cigarman of the Year». Er betreibt im «Trois Rois» eine Smokers Lounge. Um sich bei den Produkten auszukennen, flog er in die Dominikanische Republik. Er begutachtete Tabakfelder der Firma Davidoff – und rollte auch eigene Zigarren.