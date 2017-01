Es war der letzte Auftritt Beat Oberlins am gemeinsamen Neujahrsapéro der Wirtschaftskammer Baselland und der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). In seiner philosophischen Art stellte der – seit Monatsanfang – ehemalige CEO der BLKB seinen Nachfolger John Häfelfinger vor und nannte die Bedingungen für eine gute Nachfolgeregelung. Dazu gehöre unter anderem die Erkenntnis, dass es immer einen Nachfolger gebe, der mehr kann als der Vorgänger: «Jeder ist ersetzbar.» Dies erleichtere dem alten Chef, loszulassen. «Aktives Loslassen hilft, Konflikte im Führungsteam, die dem Unternehmen schaden, zu vermeiden.» Zudem müsse sich der scheidende Patron rechtzeitig darüber klar werden, was ihm wichtiger sei: einen maximalen Preis für «sein Kind» zu erzielen oder den Fortbestand der Firma zu sichern.

Erst wenige Tage im Amt trat Häfelfinger nur kurz ans Rednerpult: «Eine Bank muss mehr sein als nur ein Kreditgeber, sondern auch Sparringspartner der KMU», erklärte er sein Rollenverständnis. Die Zeit des «billigen Jakobs», als es nur darum ging, möglichst viele Kredite zu vergeben, sei vorbei. Eine Bank müsse die Unternehmen auch durch Beratung unterstützen.

Plädoyer für das Vertrauen

Durch den Wechsel an der operativen Spitze der BLKB war die Nachfolgeregelung als dominantes Thema des Abends gegeben. Bereits in seiner Begrüssung war Wirtschaftskammerpräsident Andreas Schneider darauf eingegangen: Nachfolger zu finden stelle eine der grossen Herausforderungen vieler KMU dar. Schweizweit stünden mehr als 70 000 KMU vor einer offenen Nachfolge. In den nächsten fünf Jahren seien somit rund 320 000 Arbeitsplätze betroffen. Da rund 30 Prozent der Betriebe keinen Nachfolger fänden, seien also rund 95 000 Jobs in Gefahr.

Einen Nachfolger zu finden, erfordert Vertrauen. «Polarisierung, Respektlosigkeit und Unwahrheiten nehmen aber einen immer wichtigeren Platz ein», stellte Oberlin fest. Das Misstrauen gefährde die Grundlage einer liberalen Wirtschaftsordnung.

Auf die Wahl Donald Trumps ging Wirtschaftskammer-Chef Christoph Buser ein: Nicht dessen Art habe ihn zum US-Präsidenten gemacht, sondern die politische Energie, die sich in einer von der Globalisierung enttäuschten Mittelschicht aufgebaut habe. Zugleich wies er darauf hin, dass die Schweiz und Europa zwar gut im Erfinden seien, aber man in den USA dann den Erfolg ernte, da dort die Firmen früher auf den Markt gehen. Die Orientierung auf den kleinen Schweizer Heimmarkt sei deswegen der verkehrte Weg.