Da sitzen sie sich am Tisch gegenüber: Karl Bürgi, der Gemeinderat, und Adrian Stohler, der Bürgergemeinderat. Beide sind Olsberger – Ersterer allerdings Aargauer, Letzterer Baselbieter.

Geteilte Orte, die Grenzen trennen, gibt es immer wieder: Die Welt kennt Berlin; in der Region mag man als erstes an Laufenburg denken. Doch das kleine Dorf Olsberg im Violenbachtal zwischen Arisdorf und Magden ist schon etwas Spezielles. Zum einen besteht die Teilung des Dorfes entlang besagten Violenbaches schon seit über 1000 Jahren (zunächst zwischen der Grafschaft Rheinfelden und dem Sisgau, später zwischen Österreich und Basel), zum anderen stehen auf der Baselbieter Seite des geteilten Olsbergs gerade einmal fünf Häuser.

«Dörfli» und «Ländli» nennen die Olsberger ihre beiden Ortsteile, ein Erbe aus der vorderösterreichischen Zeit. Das «Ländli» wurde bereits 1860 nach Arisdorf eingemeindet. Als Grund dafür nennt Stohler denselben, der noch heute oft Antrieb für Gemeindefusionen ist: Es fanden sich keine zuverlässigen politischen Amtsträger mehr. 1883 entschied der Baselbieter Regierungsrat jedoch, dass Baselolsberg, wie der kleinere Ortsteil zur Unterscheidung auch genannt wird, seine eigene Bürgergemeinde behalten dürfe. So setzt Olsberg einen weiteren Rekord: Es hat in seinem Baselbieter Teil nicht nur die mit Abstand kleinste Bürgergemeinde, sondern auch die einzige im Kanton, die keine dazugehörige Einwohnergemeinde hat. Als Folge davon ist auch jeder Baselolsberger Bürger bei der Bürgergemeindeversammlung stimmberechtigt, wenn er nur im Baselbiet wohnt.

Unsichtbare Grenze

Bürgi und Stohler haben also politisch nichts miteinander zu tun. Aber sie kennen sich natürlich, so wie man sich in Olsberg kennt. Denn im Dorf selbst kann man von der Grenze nicht das Geringste sehen. Dort, wo man den Violenbach auf der Strasse überqueren kann, verläuft er auch noch unterirdisch, sodass man schon wissen muss, dass man nun vom Aargau ins Baselbiet geschritten ist. Das weiss nämlich nicht jeder; und so geschah es dieses Jahr bei den Wahlen zum Grossen Rat im Aargau, dass Stohler Wahlplakate vor der Haustüre hängen hatte von Menschen, «die ich gar nicht wählen durfte».

Hingegen kann es ihm passieren, dass er seine Post erst ein paar Tage später bekommt: Der Arisdorfer Ortsteil Olsberg BL hat nämlich dieselbe Postleitzahl wie Olsberg AG. Gefragt, wie viele Menschen eigentlich in Baselolsberg leben, fangen Bürgi und Stohler gemeinsam an, die Familien zusammenzuzählen: Auf «30 bis 40» Individuen kommen sie so.

Eine kuriose Geschichte ist das doppelte Olsberg für Auswärtige – für die Einheimischen gelebter Alltag: «Keine Schlagzeile wert», meint Bürgi lachend. Tatsächlich: Die selbstständige aargauische Gemeinde Olsberg, mit 370 Einwohnern selbst keine Metropole, versorgt den wesentlich kleineren, zu Arisdorf gehörenden Baselbieter Ortsteil seit je mit Wasser, Abwasser, Strom, Fernsehen, Feuerwehr und Winterdienst. Dass diese modernen Errungenschaften der Zivilisation alle deutlich jünger sind als jede der erwähnten Grenzziehungen, bedeutet, dass beide Olsberg auch nach den politischen Trennungen immer als funktionelle Einheit betrachtet worden sind.

Vor allem Olsberger

Das wird besonders deutlich, wenn man Stohler über seine Einwohnergemeinde Arisdorf reden hört: «Wir zahlen dort die Steuern; aber wir gehören zu Olsberg.» Die Hauptsiedlung der Gemeinde liegt gute zwei Kilometer entfernt von den Baselolsberger Häuschen hinter einem Hügel. «Wenn die Arisdorfer überhaupt wissen, dass es uns gibt», lacht Stohler. Die Arisdorfer Gemeindeversammlungen besuchte er nur einmal, als es um den Zonenplan Landschaft ging.

Dagegen wohnt er öfter mal als Gast der Versammlung in Olsberg AG bei. Stohler ging wie fast alle Baselolsberger Kinder in Olsberg AG in die Primarschule. Derzeit sind zwei Kinder von ennet dem Bach in der Schule, eines im Kindergarten. Der Schulbesuch über die Kantonsgrenze ist laut Bürgi «heute viel einfacher, als es früher gemacht wurde». Eine Turnhalle gibt es allerdings auch in Olsberg AG nicht; so fahren die Schüler zweimal in der Woche mit dem Bus wieder über die Grenze nach Giebenach.

So wenig die Baselolsberger Arisdorfer sind, so sehr sind sie doch Baselbieter. Im Umgang mit dem Kanton hat Stohler natürlich nur mit Liestal zu tun. «Aarau ist weit weg», sagen beide Männer – und im Violenbachtal fühlt sich auch Bürgi weder als Aargauer noch als Fricktaler, sondern vor allem als Olsberger.

Doch nicht alle Olsberger können sich offenbar vom Kantönligeist befreien: So gebe es Leute in Olsberg AG, erzählt Bürgi, die vor 30 Jahren aus dem Baselbiet hergezügelt seien und noch immer ihre BL-Kennzeichen behielten - «obwohl sie es mit Aargauer Nummernschildern vermutlich günstiger hätten», sagen beide. Lange habe sich Olsberg AG nicht entwickelt und die Agglo Basel tatsächlich an der Kantonsgrenze aufgehört, versucht Bürgi zu erklären: «Viele Leute hatten dann wohl ein Problem damit, im Aargau zu wohnen.»