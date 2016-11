Die Baselbieter Regierung will dem Kantonsspital Baselland (KSBL) für gemeinwirtschaftliche und besondere Leistungen in den Jahren 2017 bis 2019 jährlich 13,0 Millionen Franken zahlen. Die Psychiatrie Baselland soll jährlich 7,4 Millionen Franken erhalten. Der Sparauftrag wird so nicht erfüllt.