Ungeschickter Zeitpunkt

Grünen-Landrat Kirchmayr kommentiert die Abstimmungsbeschwerde vorsichtig: Er sieht in der Tatsache, dass die BUD seit 2011 regelmässig Broschüren zum Energiepaket erstellt, grundsätzlich kein Problem. «Das Publikationsdatum der nun beanstandeten Broschüre kurz vor der Abstimmung ist ungeschickt. Dafür trägt die BUD die Verantwortung.» Kritischer sieht SVP-Landrat Hanspeter Weibel die Partnerschaft: Dass es zwischen Kanton und Wirtschaftskammer Verbindungen gebe, sei zwar bekannt. «Dass diese vor der Abstimmung noch mit einer Broschüre dokumentiert wird, stört mich aber doch.» Problematisch sei zudem, dass die Basellandschaftliche Kantonalbank darin ebenfalls als Supporterin auftrete. «Dass ein Staatsbetrieb das tut, der notabene nicht in der Energiebranche tätig ist, finde ich fragwürdig.»

Während Gegnern wie Weibel die Beschwerde nicht ungelegen kommt, sorgt diese bei den rot-grünen Befürwortern für Alarmstimmung: «Wenn die zuständige Regierungsrätin Sabine Pegoraro die Abstimmung gewinnen will, muss sie sich jetzt von der Wirtschaftskammer distanzieren», fordert SP-Präsident Adil Koller. Die Partnerschaft, wie sie in der kritisierten Broschüre dokumentiert sei, sei Gift für die ansonsten gute Vorlage. Die Baudirektorin habe selber gesagt, dass das Energiegesetz ihr zentrales Geschäft in der laufenden Legislatur sei. «Doch bisher verhält sich Pegoraro passiv, sie betreibt keinerlei Abstimmungskampf – auch nicht bei den beiden anderen Vorlagen vom 27. November, für die sie zuständig ist», konstatiert Koller.