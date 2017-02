Adrian Gaugler wird neuer Sprecher der Baselbieter Polizei.

Der aus dem Oberbaselbiet stammende Gaugler habe im vergangenen Jahr eine Weiterbildung in Kommunikationsmanagement absolviert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem er in Basel Medien- und Rechtswissenschaften studiert hatte, erlangte er an der Universität Freiburg einen Master in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Bei der Polizei soll er inskünftig als Hauptansprechpartner für Journalistinnen und Journalisten fungieren.

Gauglers Vorgänger Stöcklin war 16 Jahre Polizeisprecher gewesen, zudem acht Jahre lang Präsident der Schweizerischen Konferenz der Medienbeauftragten der Schweizer Polizeikorps. Im Zuge einer Neustrukturierung übernahm 2015 Barbara Richard die Leitung der Kommunikation. Über die Trennung "im gegenseitigen Einvernehmen" war Stillschweigen vereinbart worden.