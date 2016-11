Ihren abschlägigen Bescheid hätten die im Aescher Feld tätigen Bauern bereits am 4. Juni dem Basellandschaftlichen Kantonalschwingerverband (BLKSV) per Einschreiben mitgeteilt; Siegenthaler war der Absender. Laut diesem treffen sich die Bauern in den kommenden Tagen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Zur Stimmungslage mag er sich nicht äussern. «Uns ist aber bewusst, dass die Landfrage in Aesch Nord wieder aktuell werden könnte.» Das glaubt auch Christian Schürch. «Im Gebiet St. Jakob wirds auch nicht einfach», sagt er voraus. «Das heisst, dass man wohl bald wieder bei uns anklopfen wird.» Er sei aber vorerst erleichtert über den Beschluss der Baselbieter Schwinger, nun auf die Karte «Joggeli» zu setzen und das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2022 dort zu veranstalten; sofern möglich. «Wenigstens hat man im Verband endlich zur Kenntnis genommen, dass es in Aesch Widerstand gibt.»

Auch Joggeli wird Knacknuss

Die Projektgruppe, welche die Machbarkeitsstudie für das ESAF 2022 in Aesch erstellt hatte, war den Bauern entgegengekommen. So wurde das Festareal versetzt und verkleinert. Zu St. Jakob müssten die Dimensionen wahrscheinlich nochmals reduziert werden. So wäre kaum die gesamte Brüglinger Ebene nutzbar. Die Christoph Merian-Stiftung (CMS) hat bereits Ende Oktober auf Anfrage der bz mitgeteilt, die Merian-Gärten im südwestlichen Teil der Ebene kämen für mobile Bauten oder Parkplätze nicht infrage.

Sich nochmals deutlich für den Standort Aesch ausgesprochen hat sich am Freitag dagegen die Aescher Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP): «Jeder kennt das. Wenn man etwas Grösseres plant, wissen sofort alle, warum es nicht geht. Wir wollen jetzt aber zeigen, dass wir Mut haben.» Eine Mehrheit der Aescherinnen und Aescher sei für das Fest, will Hollinger festgestellt haben. Ihren Worten folgte ein langer Applaus der über 100 Anwesenden.