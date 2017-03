Ein Auftritt als Voract zu Richard Galliano und Ron Carter wäre für so manchen Jazz-Musiker ein unerreichbarer Traum. Nicht so für Alex Hendriksen. Der Saxofonist, der in Schönenbuch aufgewachsen ist, tritt viermal in ebendieser Funktion gemeinsam mit Bassist Fabian Gisler im Duo auf. Er sieht dem gelassen entgegen.

«Es ist natürlich eine Ehre, vor so bedeutenden Musikern aufzutreten, aber ich muss zugeben, dass es für mich auch ein Stück weit normal geworden ist.» Verständlich, wenn man in Betracht zieht, mit welchen Jazz-Legenden Hendriksen schon auf der Bühne stand. «Etwas vom Grössten waren sicher die Auftritte am Jazzfestival in Montreux mit Pepe Lienhards Big Band für Quincy Jones.»

Mut zur Musik

Hendriksen erklärt: «Meine Mutter ist Australierin, mein Vater Holländer. Ich habe den grössten Teil meiner Kindheit aber in Schönenbuch verbracht und fühle mich in Basel zu Hause.» Seine Eltern hätten ihn immer ermutigt, das zu tun, was ihm gefalle. «Nur von einigen Nachbarn kamen ab und zu Warnungen, dass man von der Musik nicht leben könne», schmunzelt er. «Es kommt darauf an, was man will im Leben. Wer nur ein fettes Bankkonto will, muss andere Wege einschlagen.»

Hendriksen ist seiner Ambition gefolgt und hat sich nach der Matur an der ältesten Schule für zeitgenössische Musik, dem renommierten Berklee College of Music in Boston, beworben. «Ich wurde nach Paris zum Vorspielen eingeladen und habe ein Stipendium bekommen.» In Boston konnte er sich die solide Grundlage für seine spätere Musikkarriere aneignen.

Heute lebt der 41-jährige mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern (neun und zehn) in Basel. In einer ehemaligen Gefängniszelle im Basler Lohnhof hat er sein Musikstudio. Dort unterrichtet er, wenn er nicht gerade selber auftritt. «Viele wollen Musiker sein, aber nur wenige sehen, dass es harte Arbeit und stundenlanges einsames Üben braucht, um auf ein gewisses Niveau zu kommen.»

Sein Grossvater habe dazu immer gesagt: «Alle wollen etwas sein, aber niemand will es werden.» An diese Aussage denke er häufig zurück. «Ich lebe jetzt schon länger nur von der Musik. Das ist eine Welt für sich, in die man völlig eintauchen muss, um es professionell zu betreiben. Das erfordert eine gewisse Kompromisslosigkeit.»

Auftritt im Duo

Die Vielseitigkeit, die Möglichkeit, zu solieren und zu improvisieren, macht für Hendriksen den Reiz des Jazz aus. «Ich mag Abwechslung. Nur ab Noten zu spielen, finde ich langweilig.» Er wende sich hin und wieder auch anderen Richtungen wie Pop und Rock zu. So begleitete er zum Beispiel Udo Jürgens auf seiner letzten Tour und ist 2017 mit dem Schweizer Soulmusiker Seven unterwegs.

Lampenfieber kenne er eigentlich nicht, sagt der routinierte Jazzmusiker. «Vor einem Auftritt fühle ich mich eher angeregt und motiviert, als nervös. Ich spiele mich auch nicht stundenlang ein.» Das Duo-Spiel ist ihm wichtig, denn da tragen beide Musiker viel Verantwortung, weil man jeden Ton höre. Gleichzeitig werde er beim Spielen auch vom Publikum inspiriert. Obwohl er auf der Bühne stehe, sei es ein gegenseitiger Austausch.

In Basel aufzutreten sei für ihn speziell, weil häufig Bekannte im Publikum sässen. «Manchmal kommen Bekannte zum Plaudern auf mich zu nach dem Auftritt. Das kann motivierend sein, manchmal ist es aber auch anstrengend, wenn man zu sehr belagert wird.»

Im Allgemeinen kümmere er sich wenig um sein Image und bespiele auch digitale Kanäle wie Facebook und Instagram wenig. «Mich interessiert die Musik mehr, als das ganze Drumherum. Ich bin überzeugt, dass sich Qualität durchsetzt, dass Türchen ganz von alleine aufgehen.»

Montag, 13. März: Ron Carter/Richard Galliano und Alex Hendriksen/Fabian Gisler in der Martinskirche Basel um 19 Uhr

Weitere Informationen unter: www.allblues.ch