Der Allschwiler Bachgraben ist das wichtigste Arbeitsgebiet des Baselbiets – und seine Bedeutung als Werk- und Forschungsplatz nimmt ständig zu. Das unterstreicht der geplante Neubau des Tropeninstituts. In einigen Jahren dürften im Bachgraben 10 000 Arbeitsplätze angeboten werden, heute sind es knapp 4000. Allerdings ist das Gebiet mangelhaft an den öffentlichen Verkehr angebunden. «Es ist frustrierend: Im Bachgraben hinkt die Verkehrsplanung der wirtschaftlichen Entwicklung um viele Jahre hinterher», sagt der Allschwiler GLP-Landrat und Verkehrspolitiker Matthias Häuptli.

Bahnhof im Dornröschenschlaf

Doch nun will der Kanton vorwärtsmachen: Abgestimmt auf die Planung der neuen Schnellstrasse von der Basler Nordtangente ins Bachgrabengebiet und gemeinsam mit dem Partnerkanton Basel-Stadt strebt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) bis 2021 eine Verbesserung des öV-Angebots an. Im Fokus steht eine Verlängerung der BLT-Buslinie 64 (Arlesheim-Bachgraben) zum Basler Kannenfeldplatz oder zum Bahnhof St. Johann. Dies sagt Alain Aschwanden, Leiter Gesamtverkehrsplanung in der BUD, auf Anfrage. Insbesondere eine Anbindung des Bachgraben-Gebiets an den Bahnhof St. Johann – quasi parallel zur neuen Strasse – wäre sinnvoll, da damit eine neue öV-Verbindung geschaffen würde.

Allerdings: «Der Bahnhof St. Johann befindet sich im Dornröschenschlaf», sagt Landrat Häuptli und meint damit, dass dieser nicht richtig in die RegioS-Bahn eingebunden ist. Dies wird sich wohl erst mit dem Bau des Herzstücks ändern – und das kann noch 15 bis 20 Jahre dauern. Eine längere Buslinie 64 kann in absehbarer Zeit seine Wirkung also nicht voll entfalten; das Bachgraben-Gebiet und Allschwil generell bleiben ungenügend ans übergeordnete Schienennetz angebunden. Häuptli stellt bei der öV-Planung der kantonalen Verwaltung für den Bachgraben eine gewisse Ratlosigkeit fest: «Offensichtlich weiss man nicht so genau, wie man die Situation in absehbarer Zeit konkret verbessern will.»