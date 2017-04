«Uns hat noch der Lehrer in der Schule die Geschichte von dem Brandunglück im Hauenstein-Tunnel erzählt», erinnert sich Hansjörg Rickenbacher alias Ricki. Seine Kunstinstallation aus Fichtenholz soll Läufelfingen das tragische Ereignis von 1857 in Erinnerung rufen, als beim Bau des Hauenstein-Scheiteltunnels 63 Menschen durch ein Feuer ums Leben kamen. Am 22. April wird die Skulptur an der alten Hauensteinerstrasse in Läufelfingen in einem Feuerspektakel in Brand gesetzt.