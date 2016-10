Hoch die Hände, Wochenende! In Wenslingen heisst es «Hoochi Goochy». Heute Freitag und morgen Samstag feiert das Turnhallenfest sein 20-jähriges Bestehen mit einer rauschenden «Beachparty». Das Motto wurde in Anlehnung an das erste Fest, die «Tropical Night» von 1996, gewählt. Der Turnverein und die Damenriege Wenslingen lassen den Sommer nochmals aufleben und laden ein zum Tanzen, Feiern und Schwelgen in Erinnerungen. OK-Präsident Jan Burri ist voller Vorfreude.

Herr Burri, wie sieht Ihre «Beachparty» aus?

Jan Burri: Das Wichtigste ist natürlich die Deko. Da ist das Partyschiff «Balduin», das wir auf eine Bar bauen. Dann gibt es die Shotbar mit einer Riesenpalme, die über den ganzen Raum reicht. Das Rettungshaus von Baywatch wird nachgestellt, und draussen gibt es ein Ballermann-Zelt mit Sangria und allem, was dazugehört. Die Helfer werden alle dem Motto entsprechend verkleidet sein. Den Besuchern ist das Verkleiden aber selbst überlassen.

Wie läuft die Planung für «Hoochi Goochy» ab?

Anfang Jahr gibt es immer eine Motto-Sitzung, an der alle Vorschläge einbringen können. Dann wird demokratisch abgestimmt. Unser Werbechef kümmert sich um Plakate und Flyer. Es werden Bands organisiert und Administratives erledigt. Viel Arbeit benötigt die Ausarbeitung des Mottos, wobei viele gute Ideen erst spontan während der Aufbauwoche vor dem Fest dazukommen.

Woher nehmen Sie die Helfer?

Das sind aktive Mitglieder des Turnvereins und der Damenriege, die freiwillig mitarbeiten. Die enge Zusammenarbeit in der Aufbauwoche ist für das Gemeinschaftsgefühl extrem wertvoll. Deshalb helfen die Leute auch jedes Jahr gerne wieder mit.

Wie engagieren Sie Musik und Bands?

DJ René ist aktiver Turner im Verein. Er und sein Kollege, DJ Maddin, sorgen für den musikalischen Rahmen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Livemusik sehr gut ankommt. Daher laden wir jetzt auch immer eine Band ein, wobei wir Wert auf die Unterstützung lokaler Acts legen. Wir freuen uns dieses Jahr sehr auf «eleven36» aus Gelterkinden.

Wie viele Besucher erwarten Sie?

Wir rechnen mit 700 bis 900 Besuchern pro Abend. Am Freitag kommen viele Turnvereine nach ihrem Training vorbei, der Samstag ist vor allem bei jungen Leute beliebt. Die meisten kommen aus der Umgebung Sissach und Gelterkinden, aber wir sind manchmal überrascht, wer zufällig hier landet. Und viele kommen dann im nächsten Jahr wieder.

Wie ist die Stimmung unter den Anwohnern?

Wir sind im Dorf gut akzeptiert. Am Freitag organisieren wir vor dem offiziellen Start jeweils einen Anwohner-Apéro. Und dann sind alle herzlich eingeladen zu bleiben und die Party-Atmosphäre zu geniessen. Früher gab es wenig Nachtbusse und es kam vor, dass Sachen beschädigt wurden, wenn Besucher spät zu Fuss durch das Dorf gingen. Mittlerweile haben wir aber rund um die Uhr Extrabusse, was das Problem eindämmt. Ganz sichergehen kann man nie, aber die Anwohner zeigen sehr viel Toleranz.

Was passiert mit den Einnahmen des Fests?

Zunächst werden die Ausgaben gedeckt. Das übrige Geld fliesst in die Vereinskasse und wird vor allem dafür genutzt, die Jugend im Verein zu fördern, genauer die Jugendriege und die Mädchenriege. Wir sind natürlich froh um die freiwilligen Helfer, die sich so für den Verein engagieren. Dank ihnen geht die Rechnung für alle auf.

Was ist Ihnen für das kommende Wochenende besonders wichtig?

Ich möchte betonen, dass von Jung bis Alt alle herzlich eingeladen sind. Das Publikum ist sehr durchmischt. Wir freuen uns, wenn verschiedene Generationen vorbeikommen und in die Welt eintauchen, die wir für das Wochenende aufbauen. Das sollte sich niemand entgehen lassen.

20 Jahre «Hoochi Goochy» Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Wenslingen. Mit Musik von DJ René & DJ Maddin; Special Guest heute Freitag ist «eleven36» aus Gelterkinden.