Auch für die Journalisten ist Mister BLT ein Glücksfall: Büttiker hat bewusst darauf verzichtet, einen Stab mit Kommunikationsfachleuten einzurichten; er erledigt alle Medienanfragen selbst, in der Regel unkompliziert und rasch am Telefon. Nicht selbstverständlich für ein Unternehmen mit 100 Millionen Franken Jahresumsatz, knapp 500 Mitarbeitenden und hoher Präsenz in der Öffentlichkeit.

Er ist nah bei den Mitarbeitenden und zugänglich für Anliegen von aussen. Wer ihm eine Mail schreibt, kriegt umgehend Antwort. Wird ihm mitgeteilt, dass auf einer Tramkreuzung die Signalanlage streikt, so kümmert er sich persönlich darum.

Urs Steiner, CEO der Elektra Baselland (EBM), einem weiteren wichtigen öffentlichen Unternehmen im Kanton, ist begeistert von den Qualitäten Büttikers. Als ehemaliger WB-Präsident hat er mit Büttiker bei der Integration der WB in die BLT eng zusammengearbeitet. «Andreas Büttiker führt die BLT sehr direkt und unmittelbar», sagt Steiner.

Man könnte auch sagen: wie der Patron eines Familienbetriebs. Büttiker sei ein «unheimlich guter Kommunikator», so Steiner. Er ist Gesicht und Stimme der BLT zugleich. Die Wege sind kurz, die Strukturen schlank. Die BVB, die mehr als doppelt so grosse Schwester aus der Stadt, wirkt im Vergleich träge und krisenanfällig.

Die Basler Verkehrsbetriebe pendelten in den letzten Jahren zwischen Sex-Skandalen, Vetterliwirtschaft in der Teppichetage und dem hochtrabenden Anspruch, in der Champions League der öV-Unternehmen mitzuspielen. Die biedere BLT mit dem gewissenhaften sechsfachen Familienvater an der Spitze ging derweil unspektakulär und beharrlich ihren Weg.

Mit Basel clever verhandelt

Doch welche Verdienste Büttikers sind verbürgt? Zumindest für die BLT ist es ein Erfolg, dass sie sich als Unternehmen aus der Agglo gegenüber der Konkurrenz aus der Stadt behaupten konnte. Eine Fusion zwischen BVB und BLT wird politisch zwar immer wieder gefordert, drängt sich aber betriebswirtschaftlich nicht auf, schon gar nicht für die bestens aufgestellte BLT.

Clever agierte Büttiker im Seilziehen um den Betrieb des Margarethenstichs. Das Resultat spricht für sein Verhandlungsgeschick: Die BLT darf künftig mit dem 17er die prestigeträchtige Linie über die Wettsteinbrücke fahren und wegen der zunehmenden Bedeutung des oberen Kleinbasels als Arbeitsort auf stark steigende Fahrgastzahlen hoffen.