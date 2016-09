Passanten haben am Sonntagmorgen wegen Schaumbildung auf dem Rhein respektive auf der Birs die Polizei alarmiert. In beiden Fällen sei die Hauptursache der einsetzende Regen gewesen, teilte die Bau- und Umweltdirektion Basel-Landschaft am Sonntag mit. Massnahmen zum Schutz der Gewässer seien eingeleitet worden.