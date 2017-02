Neben den Personalschwierigkeiten war das Wahlbüro-Debakel an der letzten Gemeinderatswahl eines der beliebtesten Sujets. Das Büro hatte am Sonntag nach dem Stimmenzählen verkündet, keiner der sieben Kandidaten habe das absolute Mehr erreicht. Dabei wurde dieses bloss falsch berechnet, was Wahlbüropräsidentin Jacqueline Misslin später dazu veranlasste, von ihrem Amt zurückzutreten. Entsprechend waren viele Wagen als überdimensionierte Rechenschieber unterwegs. So reimten die Dorflüüs:

Doch s Schagglin Misslin isch überhaupt nit irritiert

«S Wahlbüro c’est moi!», het sie dr Louis XIV zitiert.

«Drum verchünd ich s Resultat, ich has bestumme

Wär s mir nid glaubt, dä ghört zu de Dumme.»

Und die Im Brüel Waggis wollen nun auch beim Gemeindebudget nochmals nachrechnen:

Villicht verschwindet, s wär dr Hit,

bim Nochezelle s Defizit.

Auch Jason Brügger, der letztes Jahr im Fernsehen zum grössten Schweizer Talent gekürt wurde, war oft anzutreffen, etwa bei den 68er-Chepf:

Als Seiltänzer bruchsch e bits e Wahn

stets am Abgrund und doch so filigran.

Au bi uns do gsehsch ein muetig tanze

gwacklet doch dr Franz über d Gmeindfinanze.

Die Namälosä als Sensemänner thematisierten das Ladensterben in Allschwil. Die Quellemer hatten ihren Wagen dazu in einen Kiosk verwandelt und dichteten:

Aber ei wichtigi Froog beschäftigt mi:

Wo bringi denn mi Zalandopäckli hi?