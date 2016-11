Solidarität ist ein grosses Wort. Es steht für das Gefühl, zusammenzugehören und sich deshalb gegenseitig zu unterstützen. Sichtbar wurde es etwa am Sonntag, als alle Laufentaler Gemeinden die kantonale Richtplanänderung zur Einrichtung von Aushubdeponien in Blauen und Zwingen überdeutlich ablehnten. Doch am selben Tag entschied das Zwingner Stimmvolk auch, dass die zweitgrösste Laufentaler Gemeinde per Ende 2017 aus dem Zweckverband Sozialberatung Laufental (SBL) austreten soll. «Wo bleibt da die Solidarität?», fragen sich jetzt diverse Vertreter der anderen elf Verbandsgemeinden.

Zwingen hofft auf Spareffekt

Diesen Vorwurf kann Ermando Imondi nicht mehr hören. Für den Zwingner Gemeindepräsidenten darf man die beiden Abstimmungen nicht miteinander vergleichen: «Bei der Deponiefrage ging es um Quellenschutz. Dafür sind wir eingestanden.» Und Solidarität würde Zwingen ausserhalb der Sozialhilfe noch genug beweisen: «Wir bleiben ja weiter in anderen Zweckverbänden aktiv wie der Feuerwehr oder dem Wasserverbund.»