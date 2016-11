In dem seit Jahren schwelenden Konflikt um die Höhe der Baselbieter Abgeltungen an die städtische Kultur ist das neuer Zunder. Erstmals hat der Kanton Basel-Stadt im Rahmen einer Publikumsbefragung untersucht, woher die Besucher der städtischen Kulturinstitutionen kommen. Resultat: 38,6 Prozent der Besucher wohnen in der Stadt, 24,5 Prozent in Baselland, 16,9 Prozent stammen aus der übrigen Schweiz und die restlichen knapp 20 Prozent aus dem Ausland. An der Befragung haben knapp 11 000 Besucher von neun Basler Kulturbetrieben teilgenommen. Mit Ausnahme des Kunstmuseums und des Naturhistorischen Museums erhalten die anderen sieben Betriebe im Rahmen des Kulturvertrags Subventionen von Baselland.

Wenige Baselbieter im Bird’s Eye

Allerdings: Nicht alle Kulturinstitutionen werden von Baselbietern gleich stark frequentiert. Obenaus schwingt die Opern-Sparte am Theater Basel mit einem Baselbieter Besucher-Anteil von 36,5 Prozent (Diagramm unten); ähnlich gut von Landschäftlern besucht sind das Ballett am Theater Basel, das Marionettentheater oder das Sinfonieorchester. In diesen Institutionen ist das Verhältnis zwischen Basel-Städtern und Baselbietern je fast 50:50. Ganz anders etwa in der Gare du Nord oder im Bird’s Eye Jazz Club: Dort stehen 18,3 Prozent Baselbieter 56,9 Prozent Baslern (Gare du Nord), respektive 16,9 Prozent Baselbieter 45,8 Prozent Baslern gegenüber (Bird’s Eye). Brisant in diesem Zusammenhang ist, dass die Gare du Nord von Baselland, nicht aber vom Stadtkanton subventioniert wird. Wieder anders sieht die Besucherstruktur beim Kunstmuseum aus. Hier kommt die anteilsmässig grösste Besuchergruppe aus der übrigen Schweiz (27,5 %), dann folgen Basel-Stadt (23,1 %) und Baselland (13,5 %).

Laut der auftraggebenden Abteilung Kultur im Basler Präsidialdepartement dienen die Erkenntnisse aus der Befragung als «Grundlage für die Verhandlungen zur künftigen partnerschaftlichen Kulturförderung». Die Haltung des Stadtkantons ist klar und wird durch die neuesten Zahlen untermauert: Baselland bezahlt zu wenig an die bereitgestellten Kulturleistungen. Das stellt der Chef der Abteilung Kultur Philippe Bischof auf Nachfrage der bz klar. Basel-Stadt drängt in den laufenden Verhandlungen auf mehr Verursachergerechtigkeit.

Bei der im Baselbiet federführenden Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion heisst es hingegen: «Besucherzahlen stellen eine mögliche, jedoch nicht die einzig mögliche Berechnungsgrundlage für ein künftiges Modell zur Abgeltung der Zentrumsleistungen dar.» Derzeit bezahlt Baselland im Rahmen der Kulturvertragspauschale knapp 10 Millionen Franken pro Jahr an 15 Basler Institutionen. Dieser Vertrag gilt bis und mit 2020.