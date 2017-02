Der erste und wohl aufschreckendste Schuss des 612. Liestaler Banntags ist bereits gefallen: Die Banntägler können am 22. Mai definitiv nicht an der Rathausstrasse starten und am Schluss des Bannumgangs auch ihre Fahnen nicht dort zurückgeben. Beide für viele Banntägler fast heiligen Akte erfolgen stattdessen auf der Rückseite des Rathauses am parallel zu Liestals Vorzeigestrasse verlaufenden Fischmarkt.

Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Liestal und der Rottenchefs hervor. Zwischen den Zeilen hört man allerdings das Missbehagen der Rottenchefs heraus: «Diese Lösung entspricht nicht den ursprünglichen Erwartungen der Rottenchefs, wird aber von ihnen getragen.» Nils Henn, Chef der ersten Rotte, sagt dazu nur: «Wir haben uns auf diesen Kompromiss bei der Sprachregelung geeinigt, dahinter stehen wir.» Wie weit die rund 1000 Banntägler im schmalen Fischmarkt in der gewohnten Achterformation einstehen können, kann Henn nicht sagen, ergänzt aber mit einem Grinsen, dass dies vorher sicher nicht geübt werde. Und Henn weiter: «Wir freuen uns auf den Banntag. Wir können auch improvisieren.»

Nur keine Verzögerungen

Beim Banntagsstart war diese Fähigkeit bis jetzt allerdings nicht gefragt. Der Volkskundler und Autor der Liestaler Banntagsbibel «Mann und Bann», Dominik Wunderlin, sagt jedenfalls: «Seit Menschengedenken mussten die Banntägler den Abmarschort noch nie verschieben.» Offen ist im Moment noch, wo sich die Schiesszonen befinden werden. Der zuständige Bürgerrat Hans Rudolf Schafroth sagt aber: «Ich gehe davon aus, dass Schiessen im Fischmarkt möglich ist.»

Die Banntägler sind bei weitem nicht die einzigen, die ihre Bedürfnisse im Liestaler Ausnahmejahr anpassen müssen. Denn ab Mitte März bis in den Spätherbst hinein ist die Rathausstrasse eine grosse Baustelle. Und für den Stadtrat hat Priorität, dass es beim Baubetrieb zu keinen Verzögerungen kommt, damit die Erneuerung der Rathausstrasse am Weihnachtsmarkt mit Start am 8. Dezember fertig ist. Deshalb gibt es nach dem Chienbäse-Umzug bis zum Weihnachtsmarkt auch keine Veranstaltungen auf der Rathausstrasse.

Zudem verweist Stadtrat Franz Kaufmann noch auf einen andern Punkt: «Ein Banntagsstart und -ende auf einer Baustelle wäre ein zu hohes Unfallrisiko mit offenen Haftungsfragen.» Wer weiss, in welchem Zustand manche Banntägler von ihrem schönsten Tag im Jahr zurückkehren, braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich die Gräben mit Bannumgängern füllen könnten.