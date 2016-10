«Wieso sollen umstrittene Deponien errichtet werden, wenn es eine bestehende Grube gibt, die sowieso aufgefüllt werden muss?» Für Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr machen die Pläne des Kantons Baselland, im Laufental unverschmutztes Aushubmaterial zu lagern, keinen Sinn. In einem Postulat beauftragt er den Regierungsrat, zu prüfen, ob die Abfälle nicht stattdessen ins französische Saint-Louis gebracht werden können. An der Grenze zu Allschwil existiert eine riesige Kiesgrube des Zürcher Unternehmens Kibag. Der Parlamentarier wird die Vorlage in der Landrats-Sitzung vom Donnerstag einreichen.

Die Baselbieterinnen und Baselbieter stimmen wiederum am 27. November an der Urne über die vorgesehenen Aushub-Deponien in Blauen und Zwingen ab. Gegen die Pläne des Kantons formierte sich im Laufental heftiger Widerstand, da eine Errichtung die Aufgabe zweier für Zwingen wichtiger Wasserquellen nach sich ziehen würde. Ende Oktober hält das Tal im Wasserschloss Zwingen eine Landsgemeinde ab, bei der für eine Verlegung der Deponien geweibelt wird.

Bereits das zweite Postulat

Geht es nach Klaus Kirchmayr, befindet sich der ideale Standort rund 25 Kilometer entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Saint-Louis. «Für die dortige Grube der Firma Kibag besteht eine Auffüll-Verpflichtung», erklärt er. Das Kiesgrubengelände mit einer Gesamtkapazität von drei Millionen Kubikmetern hätte nicht nur Vorteile für das Laufental, das auf diese Weise um Aushub-Deponien herumkomme. «Das Unterbaselbiet würde von kürzeren Transportwegen profitieren. Die Grube liegt nahe an Allschwil, Basel, dem Leimental und dem Birseck – allesamt Zentren der Bautätigkeit.» Er könne nicht verstehen, dass eine solch naheliegende Lösung bisher nicht diskutiert worden sei. Es gehe ihm mit dem Postulat darum, aufzuzeigen, dass es Alternativen zu den geplanten Deponien im Bezirk Laufen gebe. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Parlamentarier politisch mit dem Thema beschäftigt: In einem anderen Postulat, das er kürzlich einreichte, schlägt er einen Transport von Baselbieter Aushubmaterial in Kiesgruben im Kanton Zürich vor.

Baselbieter Firmen bringen Abfälle

Die Kibag-Grube in Saint-Louis liegt auf dem Gebiet des geplanten Parc des Carrières. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Basel 2020 entsteht momentan ein binationaler Landschaftspark. «Sobald jeweils ein Teil der Kiesgrube aufgefüllt worden ist, soll darauf eine attraktive Landschaft entstehen und mit Wegen zugänglich gemacht werden», sagt Projektleiter Andreas Courvoisier. Getragen wird der Park unter anderen von den Gemeinden Allschwil, Saint-Louis, Hegenheim dem Kanton Basel-Stadt sowie mehreren Stiftungen. Ausserdem arbeiten die Verantwortlichen mit der Kibag zusammen.

Bereits heute bringen Bauunternehmen aus dem Baselbiet unverschmutztes Aushubmaterial in die Grube in Saint-Louis, sagt Courvoisier. «Der Standort ist jedoch deutlich unterbedient. Kibag kann in den nächsten 20 Jahren jährlich bis zu 150 000 Kubikmeter Aushubmaterial aufnehmen – das erreichen wir derzeit leider nicht.» Um die Kapazitäten auszuschöpfen, müssten aber die Grenzformalitäten vereinfacht werden, meint er. Hier gebe es bei der Abstimmung mit den Schweizer und den französischen Behörden Potenzial für Verbesserungen. Nichtsdestotrotz ist er sicher: «In Allschwil, in Basel und den französischen Nachbargemeinden freut man sich schon heute auf den Parc des Carrières.»