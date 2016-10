Schwarze Zahlen dank Tricks

Der SP-Landrat ärgert sich aber noch aus einem anderen Grund über die «Blackbox»: Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) rechnet für 2020 mit einem Überschuss von 61,3 Millionen Franken. «Wenn schwarze Zahlen aufgrund undefinierter Sparmassnahmen zustande kommen, so ist das nicht ganz ehrlich», findet Brunner. Nun ist es zwar auch in der Privatwirtschaft nicht unüblich, in mehrjährigen Finanzplänen undefinierte Sparmassnahmen einzustellen. Kommt hinzu, dass der Finanzplan nicht verbindlich ist. Noch nicht: Die Regierung will just dies mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz ändern. Demnach soll der Landrat künftig gleichzeitig über vier Jahresbudgets entscheiden. So soll der Betrachtungshorizont über die Kantonsfinanzen erweitert werden. Ein Kenner der Finanzbranche sagt: «Dass es dem Landrat als Entscheidungsträger nicht wohl ist, wenn im Finanzplan undefinierte Zahlen eingestellt sind, ist verständlich.»

Neben SP-Landrat Brunner ist auch Grünen-Präsidentin Florence Brenzikofer über den 11,4-Millionen-Brocken im Finanzplan gestolpert: «Dieser Sparauftrag ist massiv. Ohne Einschnitte und weitreichende Reformen wird er nicht zu erfüllen sein», sagt sie. Zugleich macht sie deutlich, dass sich die Grünen gegen jeglichen weiteren Bildungsabbau wehren werden. Regierungsrätin Gschwind darf sich schon mal auf ungemütliche Debatten gefasst machen.