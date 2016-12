Wie macht man dem Stimmvolk die Unternehmenssteuerreform III beliebt? Indem man auch der Bevölkerung möglichst konkrete Vergünstigungen in Aussicht stellt. Die Basler Regierung hat dies in einem 80-seitigen Massnahmenpaket anfangs September getan. Darin versprach sie höhere Sozialabzüge bei den Einkommenssteuern, eine Erhöhung der Kinder- (von 200 auf 300 Franken pro Monat) und Ausbildungszulagen (von 250 auf 350 Franken) sowie einen Ausbau der Verbilligung der Krankenkassenprämien um jährlich 10 Millionen Franken. Die Mehrkosten von jährlich 140 Millionen Franken will Basel-Stadt aus den jährlichen Überschüssen finanzieren.

Eine Frage der Parteilinie

Nach der Vorstellung der flankierenden Massnahmen in Basel-Stadt kam aus Baselland umgehend die Rückmeldung, dass sich der Landkanton Ähnliches nicht leisten könne. CVP-Finanzdirektor Anton Lauber hat sich im eigenen USR-III-Paket, das bereits im August vorgestellt wurde, ausschliesslich auf die Entlastung der Wirtschaft beschränkt. Wenn es den Baselbieter Unternehmen gut geht, profitiere automatisch die Bevölkerung, lautet der dahinter steckende Leitgedanke. Weitergehende Massnahmen für die Bevölkerung brauche es darum nicht.

Doch ausgerechnet der Partei des Finanzdirektors geht dieser Ansatz nicht weit genug. Mittels eines von der ganzen CVP/BDP-Fraktion unterzeichneten Postulats will der Birsfelder Land- und Gemeinderat Simon Oberbeck wissen, wie sich eine Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen in Baselland auswirken würde. «Um die Kaufkraft des Mittelstandes zu erhöhen, sind die Kinder- und Ausbildungszulagen moderat zu erhöhen. Bei den Kinderzulagen von 200 auf 250 oder 300 Franken und bei den Ausbildungszulagen von 250 auf 300 oder 350 Franken», fordert Oberbeck von der Regierung und schreibt zur Begründung: «Es ist ein wichtiges Signal, dass sowohl die Bevölkerung und die Unternehmen von dieser Reform profitieren.»

Der Verdacht drängt sich auf: Will hier Finanzdirektor Lauber via seine Landratsfraktion ebenfalls einen populären Akzent im lautstark einsetzenden USR-III-Abstimmungskampf platzieren? Obschon er als Baselbieter Sparminister selbstverständlich gegen solcherlei Zusatzausgaben sein müsste? «Das Postulat wurde nicht durch Toni Lauber abgesegnet», entgegnet Oberbeck, «ich weiss nicht, was er persönlich davon hält. Aber selbstverständlich ist er über das Postulat in Kenntnis gesetzt worden.» Vielmehr gehe es um eine Frage der Parteilinie und Glaubwürdigkeit: Während SVP und FDP einzig daran interessiert seien, die Steuerentlastungen für die Wirtschaft durchzubringen, und Rot-Grün fundamental gegen die USR III sein dürfte, liege es an der CVP, an den Mittelstand und die Familien zu denken. «Erwerbstätige Familien werden mit dem heutigen Steuersystem überproportional stark belastet. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, müssen viele mittelständische Familien substanzielle Einbussen hinnehmen.» Von einer Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen würden dagegen breite Bevölkerungskreise unmittelbar profitieren.

Vorlage erst nach Abstimmung

Oberbecks Ziel ist es, dass sein Begehren, und damit die Beantwortung seines Postulats, in die Landratsvorlage der Regierung zur USR III einfliesst. Laut Auskunft der Landeskanzlei wird die Vernehmlassungsvorlage erst nach der Abstimmung am 12. Februar 2017 von der Regierung verabschiedet werden. Bis dahin dürfte klar sein, wie sich SP und Grüne zum CVP-Vorstoss stellen werden. Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr hält den Vorschlag für «überlegenswert». SP-Landrätin Kathrin Schweizer hat selbst schon die soziale Abfederung in Form höherer Kinder- und Ausbildungszulagen gefordert. Doch dies war, noch bevor der USR-III-Streit die Sozialdemokratie in voller Härte erfasst hat.