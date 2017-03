Die «mit Abstand grösste Herausforderung» im Kanton bleiben die Einbruchdiebstähle, sagte Sicherheitsdirektor Isaac Reber am Donnerstag vor den Medien in Liestal. Trotz Rückgang liegt die Anzahl Einbrüche pro 1000 Einwohnenden weiter über dem Landesdurchschnitt. Beim Anteil der Einbruchsdiebstähle an der Anzahl Gesamtdelikten liegt Baselland schweizweit an der Spitze.

Die Abnahme der Einbruchsdiebstähle von 13 Prozent gegenüber 2015 führen die Verantwortliche vor allem auf den «massiven Personaleinsatz» zurück, der auch im vergangenen Jahr weitergeführt worden ist. Beziffern wollte ihn Polizeikommandant Mark Burkhard nicht. Von 11 auf 22 Prozent verdoppelt hat sich die Aufklärungsrate.

Einbrecher-Bekämpfung nicht nachhaltig

Seit 2014 gingen die Einbruchdiebstähle im Kanton um 38 Prozent zurück. Nebst dem Personaleinsatz, der das Polizeikorps vor allem am Abend stark belastet, sei dafür auch die Sensibilisierung der Bevölkerung verantwortlich. Zudem hat die Polizei den Bereich Lage ausgebaut sowie technisch und wissenschaftlich aufgerüstet.

Nachhaltig sind die Einsätze gegen Einbrecher indes nicht, wie die Verantwortlichen ausführten. Sobald die Polizei ihre Mittel - vor allem die Präsenz auf der Strasse - zurückfährt, würden die Einbruchszahlen schon nach kurzer Zeit wieder ansteigen. Ziel ist es gemäss Burkhard daher, künftig noch besser zu verstehen, wie die Einbrecher arbeiten und organisiert sind.

Tiefstes Straftaten-Niveau seit 2010

Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr im Baselbiet um 1083 Fälle zurück. Nun 12'985 Delikte bedeuten die tiefste Zahl der letzten sieben Jahre. Um vier Prozent zurück ging 2016 die so genannte «Kriminalitätsbelastung», also die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohnenden. Sie lag bei 56 Taten.

Insgesamt betrafen im vergangenen Jahr knapp 92 Prozent aller Delikte Verstösse gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches, wie der Kriminalstatistik zu entnehmen ist. Davon erfolgten knapp drei Viertel gegen das Vermögen, wobei Diebstähle den überwiegenden Teil ausmachten. Fünf Prozent der erfassten Straftaten betrafen das Betäubungsmittelgesetz.

Gewaltstraftaten gingen im Baselland um 13 Prozent auf 729 Fälle zurück. Dennoch gehören sie für Burkhard nebst den Einbrüche weiter zu den «Kerndelikten» im Kanton. Raubdelikte haben dabei von 32 auf 19 Fälle abgenommen. Vergewaltigungen gab es wie im Vorjahr zehn Fälle.

Häusliche Gewalt-Straftaten gingen um 14 Prozent auf 299 Delikte zurück; die Polizei rückte indes mehr zu Verdachtsfällen aus als im Vorjahr. Die Zahl der durch die Polizei ausgesprochenen Wegweisungen Gewalt ausübender Personen stieg von 77 auf 97 Fälle.

Einen Anstieg weist die Kriminalstatistik bei den Tatverdächtigen in der Jugendkriminalität aus. Zurückzuführen sei dies indes auf einen einzigen Fall, sagte Martin Grob, Leiter Kriminalitätsbekämpfung: Bei diesem Fall wurden 20 Jugendliche verdächtigt, gegen wenige Geschädigte zahlreiche Gewaltstraftaten begangen zu haben.

Mehr Unfälle - Sorgen mit Senioren

Die Zahl der durch die Polizei registrierten Verkehrsunfälle stieg im Kanton Baselland gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 1175 Unfälle. Den grössten Teil der Zunahme machten Unfälle mit Leichtverletzten aus. Die Zahl der Verkehrstoten nahm um eine auf acht Personen zu. Unfallursache Nummer eins blieb Unaufmerksamkeit.

«Sorgen» machen dabei insbesondere Personen über 65 Jahren, wie Christoph Naef, Leiter Verkehrssicherheit, sagte. Einerseits sei der Anstieg hier auf die demographische Entwicklung zurückzuführen, andererseits auf die Tatsache, dass Personen in immer höherem Alter noch im Verkehr unterwegs seien.

Während die Zahl der mit Auto verunglückten Senioren gleich hoch wie im Vorjahr blieb, stieg die Zahl der Zweirad-Unfälle massiv von 19 auf 32. Dies ist gemäss Naef vor allem auf E-Bikes zurückzuführen, bei denen die Unfälle insgesamt um mehr als die Hälfte zunahmen.

Ebenfalls zugenommen haben 2016 Verkehrsunfälle mit jungen Erwachsenen, die mit Autos oder Velos unterwegs sind. Stark zurück gingen Unfälle bei denen Kinder beteiligt waren.

Rückläufig war übrigens auch die Zahl der Alkoholunfälle. Dies ist quasi eine Synergie mit der Einbruchsprävention, wurde die Abnahme doch auch mit der starken Polizeipräsenz auf der Strasse erklärt.