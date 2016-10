«Will man den Güterverkehr auf die Bahn verlagern, muss man vor allem umdenken», erklärt Pieter van den Bold in seinem Büro in Böckten. Dem niederländischen Geschäftsführer des Startups Innovatrain AG schwebt eine «S-Bahn für Güter» vor. Seine Firma entwickelt die dafür nötigen technischen Geräte.

Van den Bold kam vor 21 Jahren für die Cargo-Abteilung der Niederländischen Eisenbahnen (NS) in die Schweiz. Später arbeitete er unter anderem bei DB Cargo, Fiege, und SBB Cargo.

Beim Inlandverkehr ansetzen

«Bei der Verlagerungspolitik konzentriert man sich auf den Transitverkehr. Deshalb misslingt sie.» Der grösste Teil der auf der Strasse abgewickelten Transporte sei nämlich Inlandverkehr. «Hier muss man ansetzen.» Dafür müsse man die Kosten beim kombinierten Bahn-Strassen-Verkehr (KV) senken. Leider herrsche europaweit die Meinung vor, der KV sei erst ab 500 Kilometer Distanz rentabel. Auf kürzeren Distanzen komme deshalb der Lastwagen zum Einsatz.

Dass es auch anders geht, beweist täglich das Bahnunternehmen Railcare, das 2010 von Coop übernommen worden ist: Auf der nur 69 Kilometer langen Strecke zwischen Lausanne und Genf verkehren täglich drei Railcare-Shuttlezüge mit einer Kapazität von 28 Containern pro Fahrt. Im Bahnhof La Praille mitten in Genf werden diese für die Feinverteilung in die 42 Genfer Coop-Filialen auf Lastwagen umgeladen. Da die Züge relativ kurz und leicht sind, können sie 120 Kilomketer pro Stunde fahren und somit freie Slots auf dem Personenverkehrsnetz nutzen.

Indem man so Container zu S-Bahn-Pendlern macht, kann Coop allein zwischen der Verteilzentrale Aclens bei Lausanne und Genf täglich 60 Lastwagenfahrten vermeiden. «Es ist grundsätzlich denkbar, dieses Modell auch auf andere Schweizer Städte zu adaptieren. Mittelfristig prüfen wir dies auch für die Belieferung der Stadt Basel» sagt Coop-Mediensprecher Ramón Gander.

Über Details lässt sich noch nichts sagen. Gesichert ist aber, dass das neue Coop-Produktionszentrum bei Salina Raurica in Pratteln über einen Bahnanschluss verfügt und ein Railcare-Hub eingerichtet wird, um die Strassentransport-Strecken im Rahmen der Coop-Vision «CO2-neutral 2023» weiter zu verkürzen. Gemäss ihrem Nachhaltigkeitsbericht konnte Coop durch dieses System des KV, das nicht nur in der Westschweiz zum Einsatz kommt, im Jahr 2015 9,8 Millionen Lastwagen-Kilometer einsparen und so 2 150 Tonnen CO2-Ausstoss vermeiden.

Umschlagkosten senken

«Neben dem geringeren CO2-Ausstoss hat man den Vorteil, dass man auf der Schiene all die Staus umfahren kann», kommentiert Van den Bold und rechnet vor, wie man die unselige 500-Kilometer-Regel umgeht: Im klassischen KV holt ein Lastwagen den Container beim Absender ab und bringt ihn zum Terminal, wo er auf die Bahn umgeladen wird. Diese fährt ihn zum Ziel-Terminal, wo er für die letzte Meile wieder auf den Lastwagen umgeladen wird.

Dabei mache der eigentliche Bahntransport bei kurzen Distanzen nur einen geringen Teil der Kosten aus. «Der grosse Kostenfaktor ist der Containerterminal, weil er eine teure Infrastruktur hat und oft zu weit entfernt liegt.» Zudem müssten die Lastwagen häufig vor dem Kran warten, bis sie an der Reihe sind. Der Weg aus der Abhängigkeit von den Terminals liegt für Innovatrain im sogenannten «Horizontalumschlag»: Container und Wechselbehälter werden vom Chauffeur ohne Kran direkt vom LKW auf den Bahnwagen – und umgekehrt – umgeladen.

Wie dieses von Innovatrain entwickelte System «Container Mover 3000» funktioniert, zeigt van den Bold am Güterbahnhof Oensingen: Am Gleis fährt ein Railcare-Lastwagen vor, der mit diesem Container Mover ausgerüstet ist. Chauffeur Beat Achermann erklärt, wie ihm ein Bildschirm im Führerstand anzeigt, ob sein Fahrzeug nahe genug am Bahnwagen und parallel dazu steht. Ein Fadenkreuz am Adapter, der auf dem Waggon liegt, zeigt ihm die richtige Längsposition an.

Dann steigt er aus, lässt mit einem tragbaren Steuergerät den Wechselbehälter pneumatisch anheben und schiebt ihn wie eine Schublade auf den Bahnwagen. «Ich arbeite jetzt vier Jahre damit«, berichtet der Chauffeur. «Das System ist einfacher zu bedienen als das alte und weniger anfällig für Störungen.» Was der Chauffeur als «das alte System» bezeichnet, ist ein Konkurrenzprodukt zum Container Mover, das schon länger auf dem Markt ist. Dessen Nachteil sei, dass man spezielle Container oder Wechselbehälter benötige. Mit dem von Innovatrain entwickelten Gerät könne man hingegen Standard-Container und -Wechselbrücken umladen, erklärt Van den Bold.

Innovatrain will ausbauen

Indem Innovatrain von Anfang an Railcare und damit Coop als Kunden gewinnen konnte – seither sind Heineken und die Rhätischen Bahnen dazugekommen –, hat das Startup gute Aussichten zu wachsen. Pieter van den Bold ist überzeugt, dass sich sein System zunehmend durchsetzen wird. Genährt wird seine Zuversicht durch eine renommierte Auszeichnung, die er für das Konzept vor wenigen Tagen an der internationalen Transportmesse IAA in Hannover entgegennehmen konnte.

Eine Variante des Container Movers für schwere 40-Fuss-Container ist in Entwicklung. Mit dem Fahrzeugbauer Wecon GmbH aus dem westfälischen Ascheberg (D) ist Innovatrain eine Partnerschaft für Marketing und Produktion eingegangen.

Aber das Unternehmen bleibt auch in der neuen Konstellation in der Region Basel. Zurzeit ist Innovatrain mit dem Büro in der Produktionshalle der Gysin Asiko AG in Böckten angesiedelt, bis 2014 hatte Van den Bold sein Büro in der Stadt Basel, wo er seit 1995 mit seiner Familie lebt.