Das riecht nach denkbar schlechtem Timing: Nur wenige Tage nach Roger Federers triumphalem Comeback am Australian Open will die Baselbieter SVP den Swiss Indoors, «King Rogers» Heimanlass, den öffentlichen Geldhahn zudrehen. Auf der Traktandenliste der nächsten Landratssitzung vom kommenden Donnerstag steht ein entsprechender Vorstoss des Reinacher Parlamentariers Paul Wenger, der von 20 weiteren Mitgliedern der SVP-Fraktion mitgetragen wird: Darin fordert die Partei «den sofortigen Stopp sämtlicher Zahlungen aus dem Swisslos-Fonds an die Swiss lndoors».

«Es kann doch nicht sein, dass eine millionenschwere Veranstaltung mit halb-staatlichen Geldern zusätzlich finanziert wird», wettert Wenger. Als sich der Tabakkonzern Oettinger-Davidoff 2010 auf Druck der Weltspielervereinigung ATP als Titelsponsor des Basler Tennisturniers zurückzog, sprangen die beiden Kantonsregierungen mit finanziellen Überbrückungshilfen ein.

An die vergangenen sechs Ausgaben zahlte Baselland jeweils 250 000 Franken zusätzlich zu den üblichen 50 000 Franken für die Jugend-Aktion «Take that Ticket», mit der Jugendliche Gratiseintritte für das Qualifikationsturnier am Auftaktwochenende erhalten. Die Gelder werden jeweils aus dem Baselbieter Swisslos-Sportfonds gesprochen. Während die Baselbieter Regierung im vergangenen Juni eine schrittweise Reduktion der Beiträge an die Swiss Indoors beschloss, hat der Basler Grosse Rat Ende 2015 eine Verlängerung der Beiträge bis 2022 bewilligt (siehe Box).

Doch selbst das, was nach der Reduktion an Zuwendungen übrig bleiben wird, ist für die Baselbieter SVP zu viel: «Die 50 000 Franken ab 2018 braucht es erst recht nicht mehr», ist Wenger überzeugt. In seinem Postulat kritisiert er, dass sich der Kanton «aus dem Profisport fernhalten» soll. Ausserdem diene die Aktion «Take that Ticket» ohnehin nur dazu, auf den schwach besetzten Zuschauertribünen des Qualifikationsturniers «optisch mit Swisslos-Geldern für eine Mindestkulisse zu sorgen».

Unterstützung gerechtfertigt

Sollte die SVP am kommenden Donnerstag eine Mehrheit im Landrat finden, die ihr Begehren nicht als erledigt abschreibt, und sollte sich aus der Zustimmung zu einem daraus ergebenden Gesetzesbeschluss tatsächlich ein finanzieller Rückzug des Baselbiets ergeben, dann wäre ausgerechnet die bedeutendste wiederkehrende Sport-Veranstaltung der Schweiz der einzige regionale Sport-Grossanlass, der ohne Unterstützung aus dem Swisslos-Sportfonds auskommen müsste.

Und das mache keinen Sinn, findet die Baselbieter Sportministerin Monica Gschwind (FDP). Nachdem sich die Baselbieter Regierung im vergangenen Sommer dazu entschlossen hat, die Überbrückungsphase auslaufen zu lassen, stellen laut Gschwind die künftig zu sprechenden 50 000 Franken nichts anderes als die ordentliche Obergrenze für internationale sportliche Grossanlässe dar, wie sie die Regierung in ihren Weisungen zur Vergabe von Swisslos-Geldern festgesetzt hat.

Wegen der «grossen Ausstrahlung» der Swiss Indoors sei diese Unterstützung gerechtfertigt. Ausserdem sei die Vergabe von Swisslos-Geldern nicht an Gegenleistungen geknüpft. Die Jugendaktion «Take that Ticket» sei ein reines Entgegenkommen der Swiss-Indoors-Veranstalter. «Der Regierungsrat will auch in Zukunft nebst den Swiss Indoors alle internationalen Sport-Grossanlässe unterstützen», heisst es seitens der Regierung. Beispiele hierfür seien das Reitturnier CSI Basel, die Badminton Swiss Open, der Ruder-Event Basel Head oder das Women’s Curling Masters. «Alle diese Veranstaltungen generieren substanzielle Einnahmen für die ganze Region», betont Gschwind.

Zufrieden geben mit diesen Gegenargumenten will sich die Baselbieter SVP nicht. «Der Urgedanke des Swisslos-Sportfonds war es ganz sicher nicht, den Profisport zu unterstützen», argumentiert Paul Wenger. Aufs schlechte Timing angesprochen sagt er: «Natürlich gönne ich Roger Federer seinen Erfolg in Melbourne trotzdem.» Aber seinen Vorstoss hat Wenger bereits im vergangenen November eingereicht. Typisch Künstlerpech halt.