An politischen Auftrag gebunden

Beispiel Solothurn: Der Kantonsrat habe die Regierung bereits 2012 dazu verpflichtet, sich für den Erhalt des U-Abos einzusetzen, erklärt Bernardo Albisetti. «Das ist ein klarer politischer Auftrag, an den wir gebunden sind», betont der Departementssekretär des Bau- und Justizdepartements. «Und diese Ausgangslage ist allgemein bekannt.» Ähnlich klingt es aus dem Aargau: Auch dieser sei zwar seit einiger Zeit in einer Sparphase, sagt Giovanni Leardini. Der Sprecher des Verkehrsdepartements weist darauf hin, dass der Aargau selber die Abo-Subventionierung im Fricktal 2014 zur Diskussion gestellt hatte. Der Grosse Rat aber lehnte das klar ab.

Oder Basel-Stadt: Die Vorlage der Baselbieter Regierung sei nicht mit den Partnerkantonen abgesprochen worden, stellt Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) klar: «Zudem wurden wir nicht einmal vorinformiert, sondern haben aus den Medien davon erfahren.» So sei natürlich kaum mit einer Zustimmung der TNW-Partner zu rechnen.

Wäre ein Baselbieter Volksentscheid für eine Reduktion der Abo-Subventionierung also tatsächlich gar nicht umsetzbar? Diese Frage bleibt von der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) kurz vor Weihnachten unbeantwortet. In einer schriftlichen Antwort kann Direktionssprecher Dieter Leutwyler einzig darauf hinweisen, dass Baselland als Mitglied des TNW eine entsprechende Änderung der gemeinsamen Vereinbarung beantragen müsste. Die Chancen stehen schlecht. Zumal die TNW-Vollversammlung erst 2013 beschlossen hat, an der bestehenden U-Abo Subvention festzuhalten – inklusive Baselland.

Für die TNW-Partner gibt es aber auch handfeste finanzielle Gründe, einen Baselbieter Alleingang abzulehnen. Denn: Gemäss internen Schätzungen des TNW wären mit Einnahmeausfällen von 8 bis 12 Millionen Franken zu rechnen. Die Zahl setzt sich zusammen aus einem angenommenen Rückgang der Nachfrage. Immerhin würde der Abo-Jahrespreis für einen Erwachsenen von 800 auf 1050 Franken steigen. Gleichzeitig würden schon heute zahlreiche Kunden ihr Abo nicht voll nutzen. Viele würden dann auf Einzelbillette oder Mehrfahrtenkarten umsteigen. Bei diesen Schätzungen beruft man sich beim TNW auf «relativ gute Grundlagen». Die bisher mehr bezahlte Differenz würde dann ebenfalls im TNW-Topf fehlen.

Ausfälle in Millionenhöhe

Konkret müsste Basel-Stadt mit Ausfällen von rund 7 Millionen Franken rechnen. Im Aargau wäre es knapp eine Million und im Kanton Solothurn gegen 500 000 Franken. Und laut TNW-Insidern wäre auch Baselland von dem Nachfragerückgang betroffen. Gemäss Schätzungen könnte der Kanton daher wohl statt der angestrebten 16 Millionen wohl nur 11 Millionen einsparen. Baselland will diese Zahlen weder bestätigen noch dementieren: «Eine Schätzung ist sehr schwierig, da eine mögliche Verhaltensänderung nicht vorhersehbar ist», erklärt BUD-Sprecher Leutwyler.

TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck will die Zahlen nicht kommentieren. Er bestätigt aber, dass Einnahmeveränderungen in einem Kanton wegen des Verteilmechanismus’ Folgen für die anderen Partner hätten. Weniger zurückhaltend ist da Verkehrsdirektor Wessels. Er bestätigt die geschätzten Einnahmeausfälle für Basel-Stadt und betont ebenfalls, dass auch die anderen Partner betroffen wären. «Ein relativ geringer Mehrertrag in Baselland führt also zu grossen Einnahmenausfällen in den Partnerkantonen», so Wessels. «Mit anderen Worten: Baselland spart auf Kosten der übrigen Nordwestschweiz.»