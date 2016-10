Für wie viele UMA, die sich derzeit in Baselland und Basel-Stadt aufhalten, Patenschaften gesucht werden, kann Catherine Dessemontet nicht sagen: «Sie tröpfeln laufend rein, die Anfragen gelangen bis jetzt vor allem über KUMA an uns.» Derzeit werden in Baselland 44 UMA von diesen Beiständinnen begleitet. Zusätzlich verfügt jeder UMA über eine Bezugsperson, die aber oft zu wenig Zeit für ihre multiplen Aufgaben aufbringen kann. Diese Lücke soll durch Patinnen und Paten gefüllt werden.

Diese müssen einige Kriterien erfüllen. Dessemontet zählt auf: Potenzielle Patinnen und Paten sollten in der Region leben und mit unserer Sprache und unserer Kultur vertraut sein. Die Schweizer Staatsbürgerschaft sei nicht zwingend. «Gefragt sind Offenheit sowie ein Herz und offenes Ohr für Flüchtlinge. Auch müssen sie fähig sein, mit Konflikten umzugehen», betont die Binningerin. Nicht zuletzt sei ein gesunder Menschenverstand erforderlich. Das Mindestalter sieht sie zwischen 25 und

30 Jahre.

Ein derartiges Engagement soll längere Zeit dauern, mindestens sechs Monate bis ein Jahr. Die Patenschaft umfasst verschiedene Aufgaben. «Die Personen sollten wöchentlich ein paar Stunden mit den UMA verbringen können, zum Beispiel einen freien Nachmittag», schwebt Catherine Dessemontet vor. Die Gestaltung dieser gemeinsamen Zeit ist ihnen freigestellt. Der Schweizer Alltag wird nähergebracht, das gegenseitige Verständnis gefördert, Unterstützung bei auftretenden Problemen geboten. Die Patinnen und Paten werden von «Innovage» auf die Patenschaft vorbereitet und während dieser fachlich begleitet.

Die UMA sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und ohne Eltern, Familie oder Verwandte in die Schweiz geflüchtet. Die grossmehrheitlich jungen Männer stammen primär aus Afghanistan, Eritrea und Syrien. Wegen einer Verschärfung der Flüchtlingspolitik würden Eritreer vermehrt abgewiesen oder in ihr Heimatland zurückgeschickt, empört sich Dessemontet.

Innovage rekrutiert zurzeit Patinnen und Paten über verschiedene Kanäle. Für Interessierte werden Informationsabende veranstaltet. Informationen dazu erhalten Sie via E-Mail-Adresse cat.dessemontet@bluewin.ch