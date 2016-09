Die im Frühling präsentierte Rechnung 2015, die besser als budgetiert, aber immer noch mit einem Defizit von 26 Millionen abschloss, kündigte den Aufwärtstrend verhalten an. Gestern nun verkündete Lauber, dass wohl auch die Rechnung 2016, die bei Budget-Präsentation für den erwähnten Frust sorgte, um einiges besser abschliessen wird. Bereits der Landrat hatte im Dezember das Loch mit zusätzlichen Sparmassnahmen von 60,5 auf 41,1 Millionen gedrückt. Dank Mehreinnahmen bei den Einkommenssteuern, einer höheren Gewinnausschüttung der Nationalbank und tieferen Gesundheitskosten als budgetiert rechnet die Regierung aktuell noch mit einem Defizit von 17,3 Millionen. «Die Erfolgsrechnung wird weiterhin durch Leistungsverzicht geprägt sein, die Überprüfung der Ausgaben wird zum Dauerzustand», sagte Lauber. Sparmassnahmen aus der Finanzstrategie der Regierung, die im Landrat und beim Volk keine Mehrheit finden, würden kompensiert durch neue.

60 Millionen Plus im Jahr 2020

In den darauffolgenden Jahren soll es zudem weiter aufwärtsgehen: Der Finanzplan sieht nur noch Überschüsse vor, für 2018 sind es 16,1, für 2019 45,5 und für 2020 sogar 61,3 Millionen. Die Vorhersagen sind freilich mit Unsicherheiten behaftet. Neben den bereits erwähnten, die bereits heute den Finanzplan verschlechtern könnten, nannte Lauber zwei umstrittene Massnahmen aus der im Juli 2015 präsentierten Finanzstrategie: Scheitert die von der Regierung vorgeschlagene Streichung der Subventionen an das U-Abo am Widerstand des Baselbieter Volks, was wahrscheinlich ist, so verschlechtert sich die Erfolgsrechnung ab 2019 um 15,4 Millionen.

Die zweite umstrittene Sparmassnahme betrifft die gemeinsam mit Basel-Stadt getragene Universität: Die Baselbieter Regierung will nach Ablauf des 80-Millionen-Deals mit der Stadt ab 2020 25 Millionen pro Jahr einsparen. Ob das gelingt, ist von den derzeit hinter den Kulissen geführten Verhandlungen zum nächsten Uni-Leistungsauftrag abhängig. Doch selbst wenn Baselland hier und beim U-Abo das anvisierte Sparziel nicht erreicht, so bleibt unter dem Strich für 2019 und für 2020 eine schwarze Null in der Rechnung bestehen.

Allerdings: Die rekordhohen Investitionen können in den kommenden Jahren nur zum Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Kanton wird sich kumuliert von 2017 bis 2019 um weitere 400 Millionen verschulden. Er könnte gemäss Finanzplan im Jahr 2020 erstmals seit 2008 wieder Schulden abbauen. Lauber wiederholte, dass «Steuererhöhungen keine Lösung zur Beseitigung des Ungleichgewichts im Staatshaushalt» seien. Er würde eigentlich gerne das Gegenteil tun und die Steuerkurve glätten, womit die Steuern für hohe Einkommen ab 200 000 Franken gesenkt würden. In diesem Bereich sei Baselland einer der unattraktivsten Kantone. Dennoch zögert Lauber offensichtlich, diese Idee umzusetzen – wohl weniger wegen des erwarteten Widerstands von links als wegen der hohen Steuerausfälle.