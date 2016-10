Die Erleichterung dürfte bei der Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro gross sein: Der NAF ist endlich unter Dach und Fach. Am Freitag hat das Bundesparlament dem neuen Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds in der Schlussabstimmung grünes Licht erteilt. Pegoraro spricht von einer «höchst erfreulichen Nachricht». Und nun soll es im selben Stil weitergehen. Schon mehrfach hoffte Baselland darauf, dass der Bund die Hochleistungsstrassen im Birstal (A18) und im Ergolztal (A22) übernimmt. Immer wieder scheiterte es an der Finanzierung. Dieses Mal aber dürfte es klappen. Mit dem Netzbeschluss will der Bund rund 400 Kilometer Strasse ins Nationalstrassennetz übernehmen. Das finanzgeplagte Baselbiet würde damit massiv entlastet. Pegoraro: «Das bewahrt den Kanton vor hohen Millionenbeträgen für die Sanierung der Umfahrung Liestal.»

Es geht für die gesamte Region um viel Geld: Alleine im dritten Agglomerationsprogramm sind Bauprojekte für total rund 720 Millionen Franken enthalten. Daran könnte sich der Bund nun mit 30 bis 50 Prozent beteiligen. Zu den Projekten zählen etwa die Tramlinie Grenzacherstrasse–Schwarzwaldstrasse zur Erschliessung des Basler Roche-Areals, der A18-Vollanschluss in Aesch, der Zubringer Allschwil, diverse Bushöfe und ÖV-Drehscheiben, Ortsdurchfahrten in Therwil, Birsfelden und Dornach sowie der A3-Anschluss in Rheinfelden West. Gelder gibt es aber auch für den Knoten Angenstein oder Ausbauten beim Autobahnanschluss Muttenz Süd. «Die Region hat damit alle ihre Ziele erreicht», kommentiert der Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak.

A2 auf acht Spuren ausbauen

Nicht ganz. Denn das reicht der Baselbieter Regierung noch lange nicht. In einem Factsheet an die kantonalen Bundesparlamentarier stellt sie klar: Der Verteilkampf um Subventionen geht weiter. Bereits unmittelbar nach dem NAF Beschluss soll Verkehrspolitiker Janiak deshalb eine nächste Forderung einbringen, die es in sich hat: Es geht um nichts weniger als um den Ausbau der A2 zwischen der Verzweigung Augst bis zur Hagnau auf acht Spuren. Tagtäglich 150 000 Autos donnern über diesen Autobahnabschnitt. Es ist die meist befahrene Strasse im Land. Staus sind da an der Tagesordnung. Auch das Bundesamt für Strassen (Astra) hat erkannt, dass die stetig wachsende Verkehrsflut nur noch durch einen Ausbau zu bewältigen ist. Noch ist eine Kapazitätserweiterung aber Zukunftsmusik. Die Pläne sind bisher nicht über den Stand von Ideen hinausgekommen. Dem Baselbiet geht das deutlich zu langsam. Der Kanton hofft, mit dem A2-Ausbau auch die umliegenden Kantonsstrassen zu entlasten.

Vorgehen ist umstritten

Gleichzeitig geht es darum, mit dem als prioritär definierten Bau des Rheintunnels zwischen Birsfelden und der Nordtangente in Basel kein neues Nadelöhr entstehen zu lassen. Es sei wichtig für die Region, dass nach dem Bau des Autobahntunnels auch zwischen Hagnau und Augst genügend Kapazität zur Verfügung gestellt werde, «sodass der Engpass nicht einfach von der Osttangente ins Baselbiet wandert», betont Baudirektorin Pegoraro. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass der regionale Ziel- und Quellverkehr nicht mehr über die A2 abgewickelt werden kann, sondern auf die Kantonsstrassen ausweicht.

Erklärtes Ziel: Die Kapazitätserweiterung soll bereits in den nächsten Ausbauschritt des Bundes noch vor dem Jahr 2030 aufgenommen werden – statt wie bisher vorgesehen erst danach. Dafür erwartet die Baselbieter Regierung von Ständerat Janiak nun konkrete Schritte. Dieser zeigt sich aber wenig begeistert: «Wichtig ist nicht der Vorstoss im Parlament», erklärt er. Die Hauptaufgabe liege in der Region. Diese müsse die gewünschten Projekte soweit wie möglich vorantreiben, um eine gute Ausgangslage zu schaffen. Eines ist klar: «Es positionieren sich natürlich alle Regionen frühzeitig.»