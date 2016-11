Es wird gemauert, verwedelt und der Schwarze Peter weitergereicht. Und doch ist klar: Ein wichtiges partnerschaftliches Geschäft der beiden Basel zur gemeinsam getragenen Universität verzögert sich. Für 44 Millionen Franken soll auf dem St. Jakob-Areal auf Münchensteiner Boden bis 2020 ein Neubau entstehen, auf dem die 550 Studierenden und 100 Mitarbeitenden des Departements für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) Platz finden sollen. Heute sind die Sportstudierenden auf mehrere Standorte verstreut. Als Anfang 2015 das Siegerprojekt für den Sportcampus gekürt wurde, hiess es noch, bis im Sommer 2016 solle die Baueingabe folgen.

Von einem Baustopp ist die Rede

Doch davon kann heute keine Rede mehr sein – im Gegenteil: Noch ist nicht mal sicher, ob und wann der Neubau zwischen der St. Jakobs- und der Eissporthalle gebaut wird. Mittlerweile wird sogar von einem vorläufigen Investitionsmoratorium gesprochen, also einem Baustopp. Grund sind die knappen Mittel im Baselbiet. Dabei hatten die beiden Regierungen bereits Anfang Jahr einen gemeinsamen Bericht zum partnerschaftlichen Geschäft Campus Sport veröffentlicht. Doch heute sieht alles anders aus.

Die Basler Regierung hat vorwärtsgemacht und schon im März einen Ratschlag zur Gewährung einer Kreditsicherungsgarantie über 22 Millionen Franken an die Uni vorgelegt. Die andere Hälfte soll von Baselland gedeckt werden. Auch die grossrätliche Finanzkommission hat das Geschäft längst beraten – es wäre also fit, um vom Basler Parlament abgesegnet zu werden. «Ein Entscheid liegt vor», sagt Finanzkommissionspräsident Patrick Hafner (SVP). Entscheid und Kommissionsbericht werden aber erst publiziert, wenn klar ist, wie es mit dem Geschäft weitergeht. Und das kann noch lange dauern.

Auf Baselbieter Seite ist seit dem gemeinsamen Regierungsbericht zumindest offiziell nichts mehr passiert: Weder existiert eine Vorlage zur Finanzierung des Sport-Campus, noch beschäftigt sich eine Landratskommission mit der Frage. «Die zuständige Regierungsrätin Monica Gschwind fürchtet, das Geschäft würde aus finanziellen Überlegungen abgelehnt», sagt ein mit der Materie vertrauter Baselbieter Politiker. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen zwischen den Regierungen zum Globalbudget 2018 bis 2021 sowie zur Immobilienstrategie der Uni. Auf Gschwinds Bildungsdirektion heisst es auf Anfrage zur nicht existierenden Regierungsvorlage: «Es braucht zunächst Klarheit über das nächste Globalbudget, bevor weitere Entscheide getroffen und kommuniziert werden können.» Damit wird der Marschhalt quasi bestätigt.

Morin und Eymann infrage gestellt

In Basel-Stadt hütet man sich davor, das Zögern des Partnerkantons scharf zu kommentieren: Man kenne die suboptimalen Bedingungen, unter denen die Sportstudierenden derzeit den Unterricht besuchten, sagt Simon Thiriet. «Deshalb ist es von unserer Seite her wichtig, dass das Projekt vorangetrieben wird», betont der Sprecher des Basler Erziehungsdepartements. Für alles Weitere müsse man sich an den Kanton Baselland wenden. Auch die Uni selber gibt sich diplomatisch. Sprecher Matthias Geering lässt einzig durchblicken, dass für den Neubau derzeit «verschiedene Umsetzungsvarianten geprüft» würden. Entscheide seien bisher keine gefallen. Die Unsicherheit ist spürbar.

Die Verhandlungen zum Uni-Globalbudget sollen zwischen den Regierungen mit harten Bandagen geführt werden. Es werde an den gemeinsamen Sitzungen teilweise sehr laut. Von Baselbieter Seite her werden zudem ausgerechnet die beiden wichtigsten Verhandlungspartner auf Basler Seite infrage gestellt: Regierungspräsident Guy Morin und Erziehungsdirektor Christoph Eymann. Beide scheiden Ende Januar aus der Regierung aus und gelten als «lame duck».

Obwohl sich die Regierungen im Rahmen des 80-Millionen-Deals im Oktober darauf geeinigt hatten, im Hinblick auf den kommenden Uni-Leistungsauftrag Sparpotenzial auszuloten, herrscht nun grosse Uneinigkeit. Soll gespart werden? Und in welchem Rahmen? Aufgrund der kommunizierten Sparabsichten erachte man eine «kritische Reflexion von Neuinvestitionen» als konform mit dem 80-Millionen-Deal, heisst es dazu aus der Baselbieter Bildungsdirektion.