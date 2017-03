Viel Volk war am Montagabend auf Sissachs Strassen nicht anzutreffen, dafür waren die Beizen bis zum letzten Platz besetzt: Die Schnitzelbänkler machten die Runde. Ein Wetterbericht war wohl selten derart anschaulich wie jener, den die Gugge der Fasnachtsgesellschaft Sissach (FGS) mit in die Beiz brachte.

Von den Waggisnasen tropfte das Regenwasser nur so herunter. Das Publikum, froh in der trockenen Beiz sitzen zu können, bedachte die Gugge mit Applaus und auch etwas Bewunderung. Die Gugge der FGS folgt als einzige den 14 Schnitzelbänklern in alle 14 Beizen. Die meisten Bänkler sind Eigengewächse, also Sissacher, die anderen kamen aus Arisdorf und Buckten, sogar Zunzger trauten sich nach Sissach.

Die einen traten solo und ohne Helgen auf, begleiteten sich mit Gitarre, Banjo oder mit einem Örgeli. Gar als mehrstimmiges Chörli ist die Familienunternehmung Buckter Fröschebei unterwegs, und das seit Jahren.

Mit einem ganzen Arsenal an Requisiten sorgte D Motte für Aufsehen und meinte zur Eröffnung der neuen Brauerei in Sissach:

Der Gmeinroot muess in corpore

s neue Bier brobiere

Der Gieri findt s isch keibe küel

me settis temperiere

S Beatrice frogt

gits das au ohni Alkohol?

Der Dani holt sich s dritte Glas

bald het er ein im Gool

Der Bobby sürpfled vorsichtig

er sett no heimecho

Der Binggeli isch ehnder still

und lauft den andre no

Der Peter Buser seit beschwingt

ins Protokoll wird gschriibe

Jedi Sorte degustiert

denn bini no chly bliibe

Auch ein neuer Bank war dieses Jahr in Sissach unterwegs: Die Kaffi Chrütter. Die vier Waggisse liessen kein gutes Haar an der Regierung, jener in Liestal, und schrieben das Baselbieter Lied kurzerhand um:

Vo Schönebuech bis Ammel

vom Bölche bis zum Rhy

Lyt frei und schön das Ländli

wo früener riich isch gsi

Hüt muess me d Gürtel änger schnalle

spare wo me cha

Das diktiert dr Lauber Toni

euse starke Maa

Überall wos ihn nid juckt

setzt är dr Hebel aa.

Mit dem ehemaligen Präsidenten der CVP ging dr Rätschueli & Karli ins Gericht:

Do letschti seit der Darbellay

zum Levrat stell dir vor

Jetz wird i nomol Vatter

jä Gopfridstutz, s isch wohr

Der Levrat seit wieso machsch den

e Gsicht wie drei Tag Räge?

Jo weisch i muess es doch dehei

minere Frau no säge.

Er war auch der einzige Bank, der sich um die mehrfach gebrochene Nase der Nation kümmerte:

Us aktuellem Alass hätte mer euch

und s wer is glunge

E Värs vom Malheur vom Blocher

letschti Wuche gsunge

Doch si mir denn zum Schluss cho

will es hett is groue

Wäg dere bluetige Nase

es wisses Papier z versoue

«Den hab ich letzten Freitag um halb sechs in der früh gedichtet, schnell aus dem Bett, denn wenn du wieder einschläfst, ist der Vers weg», sagte er verschmitzt. Gottlob ist er aufgestanden!

Zum Inventar der Sissacher Schnitzelbänkler gehört auch Dr Farblosi, a cappella und solo tritt er auf und hatte es mit den Grossprojekten, die derzeit in Sissach und Gelterkinden hochgezogen werden:

Z Sissach und au z Gälterchinde

isch e ryyse Mais

Will me e Kunschti, es Hallebad

oder lieber keis

Mir isch glich

vo mir us hät mä bedes chönne spare

Ich cha weder schwimme

no chani Schlittschueh fahre

Schliesslich gab er noch einen Lastminute-Vers zum Besten. Einen in eigener Sache, bei dem er geschickt Welt- mit Lokalpolitik verspann:

320 Millione Amis

öps kei bessere git

Das Trampeltier do das regiert

i verstand das nit

Die Regierig wos verdient

het jedes Volk am Änd

Wäge däm isch bi eus z Sissach

dr Buser Presidänt

Alles in allem war es ein guter Jahrgang, das Lokale wurde ausgiebig zur Zielscheibe des Spotts, aber auch das Regionale kam nicht zu kurz. Die Stimmung in den Beizen war bis Mitternacht gut, wenn auch gegen Schluss manche den Heimweg etwas frühzeitig unter die Füsse nahmen.