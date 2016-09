Es ist immer Vorsicht geboten, wenn Erwachsene für sich in Anspruch nehmen, genau zu wissen, wie sie denn tickt, die Jugend von heute. Was sie will, was sie so treibt. Und vor allem: Was sie anders macht als die Generation vor ihr. Angeblich.

Der Binninger Gemeinderat scheint sie genauestens zu kennen, die Jugend von heute. Er schreibt, dass Interaktionen zwischen Jugendlichen, welche sich zuvor im «realen Raum» (sic!) angebahnt und abgespielt hätten, «zusehends in virtuellen Räumen» stattfänden. Sie, die jungen Menschen, würden sich heute spontan verabreden, via SMS, Whatsapp oder Facebook. Fixe Treff- und Zeitpunkte bräuchten sie nicht mehr. Und so wisse man auch kaum noch, wo sie sich aufhalten, wenn sie sich dann trotzdem mal treffen im «realen Raum». Aus all diesen Gründen, schreibt der Gemeinderat der Vorortgemeinde, brauche es auch keine mobile Jugendarbeit mehr – sie sei «nicht mehr zweckmässig». Angenehmer Nebeneffekt: Binningen spart so rund 27 000 Franken pro Jahr.

Gaida Löhr leuchten die Argumente des Gemeinderats nicht ein. «Die Verwaltung weiss sehr wohl», sagt sie, «dass sich die Jugendlichen weiterhin treffen – und sie weiss auch, wo. Sonst würde sie nicht dafür sorgen, dass an den betroffenen Plätzen und Stellen nach den Wochenenden geputzt und aufgeräumt wird.» Es gehe nur darum, eine Abbaumassnahme zu begründen, vermutet die SP-Einwohnerrätin. Dabei wäre es wichtig, junge Menschen in heiklen Lebensphasen zu begleiten.

Die Abwägungen des Gemeinderats gehen auf einen Vorstoss Löhrs im Ortsparlament zurück. In ihrem Postulat verlangte die pensionierte Lehrerin, dass Binningen die Wiedereinführung der mobilen Jugendarbeit prüft. Das Angebot schaffte Binningen per Ende 2014 ab – aus oben genannten Gründen. Löhr reichte ihren Vorstoss bereits Ende 2015 ein. An der Sitzung vergangene Woche wurde er behandelt, jedoch knapp nicht überwiesen: Rot-grün unterlag dem bürgerlichen Block, bei dem es aber einige Abweichler gab.

Junge immer noch «uff dr Gass»

Auch Ray Knecht widerspricht der Argumentation der Binninger Exekutive. Der 43-Jährige ist Geschäftsleiter der Mobilen Jugendarbeit Basel und Riehen (siehe Kasten), ausserdem doziert er über aufsuchende Arbeit, etwa an der Fachhochschule Nordwestschweiz. «Mit der Methode des Aufsuchens», schreibt Knecht, «kann auf die Entwicklung der Jugendlichen sehr gut und zeitnahe reagiert werden.» Das Argument, Jugendliche würden keine fixen Treffpunkte mehr kennen, seien also zu mobil für Jugendarbeiter und würden diesen entgleiten, will er nicht gelten lassen: «Zeitgemässe Jugendangebote reagieren auf die erhöhte Mobilität und Unverbindlichkeit. Wir erreichen die Jugendlichen weiterhin, indem wir selber die unter Jungen verbreiteten Kommunikationsformen nutzen, also Facebook, Snapchat, Whatsapp und so weiter.» Und: Junge Menschen würden sich weiterhin gerne in der «realen» Welt treffen – das sehe man etwa am Hype um das Handyspiel «Pokémon Go».

Andere Agglomerationsgemeinden setzen weiterhin auf aufsuchende Jugendarbeit, etwa Aesch, Muttenz, Münchenstein, Pratteln oder Birsfelden. In Birsfelden wurde 2010, nach zahlreichen Vorfällen mit Jugendlichen im öffentlichen Raum, eine 60-Prozent-Stelle für einen Streetworker geschaffen. Vergangenes Jahr hat die Gemeinde die Jugendarbeit an den Verein Jugend Arbeit Basel (Juar) ausgelagert. Die Stellenprozente blieben jedoch unangetastet, sodass in Birsfelden weiterhin jemand Treffpunkte von Teenagern abklappert.

«Die anhaltend hohe Nachfrage seitens der Jugendlichen hat gezeigt, dass dieses Angebot einem Bedürfnis entspricht», schreibt Birsfeldens Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP). Dann habe auch die Gemeindeversammlung zweimal Stellenkürzungen bei der Jugendarbeit abgelehnt. 2016 verfügt sie insgesamt über ein Budget von 300 000 Franken.

Allschwil tanzt aus der Reihe

Die Leiterin des Jugendhauses Birsfelden, dem der mobile Jugendarbeiter angegliedert ist, spricht von einem Erfolgsmodell: «Es gibt viele Junge, die wir ansonsten nicht erreichen würden. Etwa, weil sie nicht ins Jugendhaus kommen oder sogar Hausverbot haben.»

Anders tönt es aus Allschwil: Der stellvertretende Leiter des Freizeithauses, Daniel Schäfer, argumentiert, dass es den aufsuchenden Teil in seiner Gemeinde nicht mehr brauche. «Treffpunkte, wo sich Jugendliche einfinden, gibt es hier wirklich nicht mehr – die gehen heute nach Basel.» Das Team des Freizeithauses würde nur noch ausrücken, wenn Anlässe anstünden, die typischerweise jüngere Leute anziehen würden, etwa Schulabschlussfeiern.

Auch Binningen besitzt ein Jugendhaus, das Galaxy 4102. Der Gemeinderat wollte es 2014 wegsparen, kam dann aber davon wieder ab. Und an anderer Stelle im Jugendbereich wurde erst kürzlich der Stellenetat ausgebaut: Seit August ist das Pensum der Schulsozialarbeit um 20 Prozent erhöht, jedoch befristet bis Ende Jahr.

Bitter nötig war der Ausbau laut Gaida Löhr. «Der Schulsozialarbeiter», sagt die ehemalige Präsidentin des Schulrats der Sekundarschule Binningen, «wird regelrecht überrannt.»