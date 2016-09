Jetzt ist zwei Dutzend Binninger Eltern der Geduldsfaden gerissen: Sie trafen sich am Montagabend zu einer Krisensitzung. Grund dafür ist eine unappetitliche Situation im Primarschulhaus Neusatz: Vor rund zwei Jahren ist dessen Turnhalle für eine Million Franken unterkellert und darin ein Mittagstisch eingerichtet worden. Weil die Feuchtigkeitsabdichtung vergessen ging, hat sich in den Räumen Schimmelpilz gebildet, wie die «Basler Zeitung» kürzlich berichtete, und was von der Gemeinde Binningen bestätigt wird.