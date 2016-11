In Bottmingen kommt eiligst ein neues Traktandum auf die Liste für die bevorstehende Gemeindeversammlung: Der Kindergarten Felixhägli soll erweitert werden, «da aufgrund der Entwicklung der Schulkinderzahlen auf Beginn des Schuljahres 2017/2018 zusätzliche Kindergartenräumlichkeiten geschaffen werden müssen», schreibt die Gemeindeverwaltung. Eine entsprechende Sondervorlage soll nun an der Versammlung diskutiert werden.

Auf den ersten Blick scheint verwunderlich, dass ein derartiger Anstieg der Schülerzahlen nicht früher vorausgesehen werden konnte. «Das ist grundsätzlich kein so aussergewöhnlicher Vorgang im Schulbereich, wie das jetzt den Anschein erweckt», erklärt Schulleiterin Maya Jakob. Eine verlässliche langfristige Planung sei so gut wie unmöglich, da nur die Daten bereits in Bottmingen wohnhafter Kinder zur Verfügung stünden. Die bestehenden Kindergärten können bestimmte Schwankungen zwar auffangen, seien mit der nun erwarteten Anzahl Kinder jedoch überfordert.

Unerwartet hohe Schülerzahlen

Gemeindeverwalter Martin Duthaler erläutert die Planungsschwierigkeiten. Man habe ursprünglich damit gerechnet, dass der Anbau eines Gruppenraumes die geschätzte Zunahme an Kindergartenkindern genügend abfangen könne. «Wider Erwarten treten nun noch mehr Kinder im Schuljahr 2017/2018 in den Kindergarten ein: Diese Entwicklung hat sich erst vor den Sommerferien erhärtet.» Zu diesem Zeitpunkt sei das Budget 2017 von der Gemeindeversammlung bereits verabschiedet und geprüft gewesen.

Als mögliche Begründung für den Anstieg der Schülerzahlen nennt Duthaler die rege Bautätigkeit im Wohngebiet Bruderholz, die Familien anlocke, sowie die Abnahme privat eingeschulter Kinder. Um der künftigen Zunahme an Kindergartenkindern zu begegnen, ist eine Lösung mit Doppel-Kindergarten vorgesehen. «Auf dem umliegenden Areal Felixhägli ist ein alters- und familiengerechtes Wohnbauprojekt angedacht, das unter anderem Räumlichkeiten für Kindergärten beinhalten soll», führt Duthaler aus. Bis dahin werde eine «möglichst flexible Raumlösung» angestrebt.

«Unter Hochdruck»

Die Zeit bis zum Sommer ist knapp. Duthaler kommentiert: «Der genaue Zeitplan, die räumliche Lösung für den Doppel-Kindergarten sowie der Finanzbedarf werden Gemeinde-intern derzeit unter Hochdruck erarbeitet.» Um Lärmbelastung und weitere Unannehmlichkeiten für den regulären Kindergartenbetrieb möglichst gering zu halten, sollen die Bauarbeiten während der Sommerpause 2017 stattfinden. Bis zur Gemeindeversammlung sollten noch weitere Details feststehen. «Die Unterlagen zu diesem Geschäft werden mit separatem Postversand den Stimmberechtigten so rasch als möglich zugestellt, spätestens jedoch bis vier Tage vor dem Versammlungstermin», kündet die Verwaltung an.