Gross war der Aufschrei der Muttenzer Bevölkerung, als die bz im Dezember 2015 die Pläne von Bund, Kanton und Gemeinde publik machte, auf dem Muttenzer Feldreben-Areal das bis dato grösste Asylzentrum der Schweiz betreiben zu wollen. Von 500 bis maximal 900 Asylsuchenden war die Rede, die in den Hallen des ehemaligen Lastwagen-Terminals untergebracht werden sollten.

Sofort malten gewisse Bürger ein düsteres Bild von Horden fremdländischer Männer, die durch Muttenz’ Gassen streifen und in direkter Nachbarschaft zu mehreren Schulen hausen würden. Tatsächlich stimmen die damals angekündigten Dimensionen des Bundesasylzentrums Feldreben auch heute noch.

Doch wenige Tage, bevor der Kanton Baselland am 1. November das Areal betriebsbereit an den Bund übergibt, ist die Zahl 900 so weit weg vom Hier und Jetzt, dass sie als Schreckgespenst ausgedient hat. «Voraussichtlich wird das Bundesasylzentrum zu Beginn mit einer Gruppe von 20 bis 30 Asylsuchenden belegt», sagt Markus Unterfinger vom Staatssekretariat für Migration (SEM) gegenüber der bz.

Start nicht vor 14. November

Und der «Beginn» ist bald. «Voraussichtlich erfolgt die Eröffnung in der Kalenderwoche 46», lässt sich Unterfinger zitieren. Die ersten Asylsuchenden könnten also ab dem 14. November in Muttenz eintreffen. Damit endet eine Verzögerung von nicht weniger als einem Dreivierteljahr, denn ursprünglich wollte der Bund das Zentrum schon Anfang Jahr beziehen.