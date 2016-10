Bund korrigiert sich selbst

Ganz offensichtlich hat die Kritik Basellands beim Bund schon gestern Wirkung gezeigt. Denn in einer neuen Stellungnahme des SEM werden die eigenen Aussagen vom Vortag abgeschwächt. So wird – etwas verklausuliert – bekräftigt, sich an die Vereinbarung zu halten. Gleichzeitig wird aber festgehalten, dass «erfahrungsgemäss» die Aufenthaltsdauer in den Bundeszentren bei tiefer Auslastung länger sei.

Auch könne «aufgrund der aktuell relativ tiefen Asylgesuchszahlen die Registrierungskapazität des Bundesasylzentrums Muttenz in einer ersten Phase des Betriebs voraussichtlich nicht voll genutzt werden». Damit widerspricht das SEM, dieses Mal in der Person des stellvertretenden Kommunikations-Chefs Martin Reichlin, der Aussage vom Vortag, wonach das Zentrum vorderhand gar nicht als Registrierungszentrum genutzt werde.

Zudem betont Reichlin, dass «die Funktion des Bundesasylzentrums Muttenz als zentrales Registrierungszentrum zur Unterstützung der bestehenden sechs Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) voll zum Tragen kommen wird». Dies, sobald die Asylgesuchszahlen steigen. Das SEM erwartet dies «spätestens im Frühling 2017».