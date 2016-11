Die Muttenzer Entrüstung zeigt Wirkung: Das Bundesasylzentrum Feldreben soll nun definitiv keine Nutzungsänderung erfahren. Es wird also nach der für Mitte November angekündigten Eröffnung wie vorgesehen lediglich der Erstaufnahme, Registrierung und Befragung von Asylsuchenden dienen – und nicht als normales Asylzentrum.

Wie der Muttenzer Gemeinderat gestern mitteilte, habe das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Aussprache gegenüber dem Kanton Baselland und der Gemeinde bekräftigt, dass die Vereinbarungen weiterhin gültig seien und eingehalten würden. Noch vergangene Woche liess sich das SEM in der bz zuerst wie folgt zitieren: «Das Zentrum wird vorderhand als normales Bundeszentrum zwecks Unterbringung Asylsuchender genutzt. Eine Nutzung als Registrierungszentrum wäre nur bei einem erneuten sehr starken Anlauf von Asylsuchenden vorgesehen.» So wären die Bewohner jedoch deutlich länger in Muttenz verblieben als ursprünglich kommuniziert. Beim Erstaufnahmezentrum ist die Verweildauer dagegen relativ kurz. Sie liegt bei durchschnittlich drei Wochen.

Die Ankündigung des SEM hatten bei Kanton und Gemeinde für Stirnrunzeln gesorgt. Der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi sagte zur bz, die Nutzungsänderung entspreche nicht den Abmachungen. Auch die SVP Muttenz forderte in einem Communiqué den Bund dazu auf, Wort zu halten. Zwar ruderte das SEM bereits tags darauf zurück, doch die Verunsicherung blieb.