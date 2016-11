Maya Graf gegen Standort Aesch

Bereits früh sagte die Aescher Gemeindepräsidentin und Alt-Landrats-Präsidentin Marianne Hollinger (FDP), dass sie einem «Eidgenössischen» in Aesch gut gesinnt sei. Es geht jedoch ein Graben durch die Baselbieter Politik, zumindest in einem Fall auch mitten durch eine Partei: Die Baselbieter SVP zeigt sich gespalten in der Frage, ob Aesch der richtige Ort ist für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest.

Während Kantonalpartei-Präsident Oskar Kämpfer die Werbetrommel für Aesch 2022 rührt, spricht sich die Aescher Ortssektion klar gegen den Anlass aus. «Was nützt uns dieses Fest?», fragte deren Präsident Peter Lehner kürzlich in der bz.

Ablehnend äussert sich auch Grünen-Nationalrätin Maya Graf. «Ich unterstütze die Bauern und Naturschützer in jeder Beziehung», sagt sie in der jüngsten Ausgabe des «Schweizer Bauern».

Beim Projekt Aesch sei die Nachhaltigkeit nicht gegeben, der Grössenwahn müsse gestoppt werden. In diesem Punkt widerspricht ihr Thomas de Courten nicht. Es müsse auch nicht ein gigantisch grosses Fest werden, sagt er. «Auch Bescheidenheit ist eine Zierde.»