«Wir erwarten, dass der Bund Vollgas gibt, und die vielen Engpässe auf den Nationalstrassen beseitigt werden.» Besser als mit diesem einleitenden Satz von Handelskammer-Direktor Franz Saladin hätte die Erwartungshaltung nicht beschrieben werden können, die der Verkehrsministerin Doris Leuthard am 28. Pfeffinger Forum vom Montagabend entgegenschlug.

Neubau von S-Bahn-Herzstück und Rheintunnel, Sanierung von Osttangente, Autobahnknoten Hagnau und Schänzlitunnel: Diese dicken Verkehrsdossiers beschäftigen die Region Basel seit einiger Zeit mit stetig steigenden Emotionen. Also warteten die fast vollständig anwesenden Baselbieter Regierungs-, Parlaments- und Parteispitzen sowie die namhafte städtische Polit-Delegation auf irgendwelche Neuigkeiten, die die CVP-Bundesrätin bei ihrem Gastauftritt im Baselbiet zum Generalthema Verkehr und Umwelt zum Besten hätte geben können.

Wenig Geschenke im Gepäck

Um es vorweg zu nehmen: Das grosse, überraschende Mitbringsel für die Region in Sachen Staubekämpfung hatte Doris Leuthard am Montagabend nicht dabei. Auch dem Bund sei klar, dass die Engpässe in der Region Basel auf den Nationalstrassen zu den schlimmsten des ganzen Landes gehörten und inzwischen auf der höchsten Staustufe 3 rangieren. Bis 2030 sagen Leuthards Experten täglich 2 bis 4 Stunden Autobahn-Stau im Grossraum Basel voraus. Darum hätten sich Bund und die beiden Basler Kantonsregierungen beim Rheintunnel einigen können, selbst wenn - diese Spitze konnte sich die Bundesrätin nicht verkneifen - «etwas lange über unter- oder oberirdische Lösungen» gestritten worden sei. Wenn jetzt aus Basel noch eine «gescheite" Finanzierungsofferte komme, dann stehe der Realisierung dieser Umfahrung innert der nächsten acht bis zehn Jahre nichts entgegen. Der entsprechende Entscheid soll bis Mitte 2019 fallen.

Kein Geld für acht Spuren

Das war es dann auch, was die Bundesrätin an konkreten Strassenbau-Plänen dem zahlreichen Publikum in der Pfeffinger Mehrzweckhalle bieten konnte. Für den Ausbau des Abschnitts Augst auf acht Spuren fehle ihr momentan das Geld, und das werde ohne Ja zum neuen Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds NAF, über den im Februar 2017 abgestimmt wird, auch nicht kommen.

Da hatten doch einige mehr Fleisch am Knochen in den bundesrätlichen Ausführungen erwartet. Prompt kam aus dem Publikum von FDP-Landrat Rolf Blatter die Frage zur Sanierung des Schänzlitunnels. Ob nach der Sanierung die Stausituation gleich bleiben werde, da die Kapazität trotz Modernisierung nicht erweitert werde. Doch darauf wusste Leuthard keine schlüssige Prognose und spielte den Ball dem Kanton zu. Auch die Publikumsfrage, ob die deutsche A98 als Bypass trotz gegenteiligen Staatsvertrags stärker propagiert werden könne, konnte Leuthard nicht schlüssig beantworten und empfahl, jetzt voll auf den Rheintunnel zu setzen.

Plädoyer für A98

An der abschliessenden Podiumsdiskussion lobte die Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro zwar die Handreichung des Bundesamts für Verkehr (Astra) zur Verkürzung der Sanierungsdauer des Schänzlitunnels. Das Problem sei aber, dass man bei den Sanierungskonzepten beim Astra immer noch im vergangenen Jahrtausend verhaftet geblieben sei. Sie hoffe, dass bei einer nächsten Sanierung auch die Kapazitäten erweitert würden. Ebenso hielt Pegoraro ein flammendes Plädoyer für die Öffnung der A98, wo Leuthards Heimatkanton Aargau und Deutschland die Bremser spielten.

Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels sagte hierzu seine volle Unterstützung zu und sprach von hoher Einigkeit zwischen den beiden Basel. Zudem freute er sich über Leuthards positive Haltung zum Rheintunnel. «Da habe ich auch nichts anderes erwartet.» Ob diese zügige Realisierung des Rheintunnels aber realistisch ist, blieb dem Zuhörer auch nach der engagierten Podiumsdiskussion nicht völlig klar.

Angst wegen Einsprachen

«Stimmen Sie erst einmal Ja zum NAF, dort ist der Rheintunnel drin. Ob dann noch Einsprachen kommen, ist Ihre Sache», konterte Leuthard Pegoraros Befürchtungen, dass es trotzdem wieder «endlos» bis zur Projektreife gehen könnte und das Referendum drohe. Zentral sei, so Leuthard, dass erstens bei der kantonalen Raumplanung dafür gesorgt werde, dass «nicht immer alle durch die gleichen Löcher müssen», und eben die Projekte von den Kantonen möglichst gut vorbereitet werden, da Einsprachen für Ihr Departement das grösste Problem überhaupt bedeuteten.

Geburtstagskind Giezendanner

Neben all diesen regionalen Befindlichkeiten ging die allgemeine Podiumsdiskussion zur nationalen Verkehrspolitik unter der Leitung von FHNW-Professor Philipp Hammel mit den Nationalräten Ulrich Giezendanner (AG, SVP), Regula Rytz (BE, Grüne) und Fabio Regazzi (TI, CVP) fast ein wenig unter. Es blieb Geburtstagskind Giezendanner vorbehalten, er wurde am Montagabend 63, mit markigen Äusserungen den häufigsten Szenenapplaus zu ernten. So habe der Kanton Baselland mit dem ehemaligen Astra-Direktor und jetzigen Regierungspräsidenten Thomas Weber die besten Verbindungen zum Bundesamt für Strassen überhaupt, diese müsse man jetzt nur noch zugunsten der Region Basel entschlossen aktivieren.