Der bisherige Schotter müsse mit einem Saugbagger entfernt werden, teilten die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) am Montag mit. Anschliessend werden ein neuer Schotter eingebracht, die Gleise neu gerichtet und weitere Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

Die Bauarbeiten beginnen am 22. Oktober abends und sollen am 29. Oktober abgeschlossen sein. In dieser Zeit würden Busse eingesetzt. Die Bus-Haltestellen befänden sich nicht überall an den regulären Tramhaltestellen, hiess es weiter. Es könne auch zu veränderten Abfahrtszeiten kommen.

Altersbedingt werden zudem die Gleise bei der Tramwendeschlaufe in Pratteln ersetzt. Diese Arbeiten begannen bereits am Montag und dauern bis am 4. November. Laut BVB haben diese Gleisersatzarbeiten keine Auswirkungen auf den Tram-Betrieb.