Um die Kontinuität sicherzustellen, sei die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger bereits aufgenommen worden. Dies gab die Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) in einer Mitteilung vom Mittwoch bekannt.

Simeon gehört seit November 1999 der Geschäftsleitung der BLPK an. Im Juni 2003 übernahm er die Leitung der Kasse, in der in erster Linie die Angestellten des Kantons Basel-Landschaft versichert sind.

Der Verwaltungsrat bedauert den bevorstehenden Rücktritt Simeons und dankt ihm für seinen "langjährigen hervorragenden Einsatz". Unter Simeon habe sich die BLPK zu einer modernen Vorsorgeeinrichtung entwickelt. Hervorgehoben wird in der Mitteilung namentlich die auf Anfang 2015 umgesetzte umfangreiche Reform, die mit dem Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat verbunden war.