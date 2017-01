Schnee. Endlich. Das freut auch die Landwirte. Besonders jene, die mit der Kirschessigfliege zu schaffen haben – also in erster Linie Kirschen-, aber auch Wein- und Beerenproduzenten. Die kalten Temperaturen behagen dem aus Asien eingeschleppten Schädling nämlich nicht, und mit jedem überwinternden Tier, dem die Kälte den Garaus macht, stirbt ein Gefahrenherd mehr.

Doch die Freude darf nur von kurzer Dauer sein, denn ein einzelnes Weibchen der KEF, wie man die Kirschessigfliege in Fachkreisen nennt, schafft es, innerhalb eines Monats acht Millionen weibliche Nachkommen zu reproduzieren. Das macht sie aktuell zum grössten Bauernfeind. Auch Lukas Kilcher, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain (LZE), ist überzeugt: «Die KEF wird die Landwirtschaft in unseren Breitengraden verändern. Ein erfolgreicher Umgang ist daher lebenswichtig für die Landwirtschaft beider Basel.»

18 600 Früchte wurden untersucht

Darum überrascht es nicht, dass ebendieses LZE gestern zur KEF-Tagung nach Sissach lud. Entsprechend zahlreich erschienen die besorgten Landwirte. Im Mittelpunkt standen dabei die Resultate, die aus den letztjährigen Praxisversuchen hervorgehen. Denn das LZE testet Strategien und Wirkstoffe, um den hiesigen Bauern Instrumente an die Hand zu geben und so den Schädling in Schach zu halten.

Dafür untersuchte das KEF-Team um Projektleiter Andreas Buser vergangenes Jahr 18 600 Früchte. Schutznetze und Insektizide wurden Tonmineralien und Abwehrstoffen wie dem Mittel «Bioresan» aus dem Biolandbau gegenübergestellt. Am erfolgreichsten schnitt dabei die Abwehr mit Schutznetzen ab. Während eingenetzte Kirschenanlagen praktisch keinen Befall aufwiesen, zählten die Experten am Vergleichsobjekt nur Meter neben der geschützten Anlage einen Befall von durchschnittlich zwei Dritteln der Früchte.

Kaum Schäden am Blauburgunder

«Engmaschige Schutznetze machen den grossen Unterschied», verkündete Urs Weingartner vom KEF-Team darum unumwunden. Wo Netze nicht möglich sind, brachte die Behandlung mit Tonmineralien befriedigende Resultate. Und Insektizide? «Sie bieten alleine keinen genügenden Schutz», erklärte Projektleiter Buser.

Auch Dominique Mazzi proklamiert den Einsatz von Schutznetzen für Kirschenanlagen und den Rebbau. «Klar ist es aufwendig und teuer, aber wir müssen unbedingt in diese Richtung weiterarbeiten», erklärte die Leiterin der Nationalen TaskForce KEF mit Sitz im zürcherischen Wädenswil.

Im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt entwickelten sich die KEF-Populationen im Baselbiet deutlich früher im Jahr und hielten sich auch länger. Nur schwierig zu deutende Resultate lieferten die Tests bei den Zwetschgen. Überquellende Fallen deuteten zwar auf immense Fliegen-Populationen hin, die Früchte wurden aber kaum befallen. «Die Frage ist, ob Zwetschgen eine unproblematische Kultur bleiben», so Buser. Erfreulich sei, ergänzte er, dass die regionale Hauptrebsorte, der Blauburgunder, kaum Schäden aufwies.

«Wir sind deutlich weiter als noch vor einem Jahr», bilanzierte Andreas Buser. Trotzdem steckt die Bekämpfung der KEF noch in den Kinderschuhen – «und das Baselbiet ist aufgrund seiner Biologie ein wahres Schlaraffenland». Dominique Mazzi erklärte zum Schluss: «Wir werden die KEF nicht mehr ausrotten können.»